Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Bratislava 16. septembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 16. septembra 2022 - 5.45 h.– Predseda vlády Eduard Heger dúfa, že predčasné parlamentné voľby nebudú . Uviedol to včera v diskusnej relácii TV Joj.- Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali začiatkom septembra, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 19,3 percenta. Nasleduje Smer-SD s 15 percentami a SaS s 12,9 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre TV Joj. Progresívne Slovensko by skončilo štvrté so ziskom desiatich percent. Nasleduje OĽANO so 7,9 percenta, Sme rodina so 7,6 percenta a KDH so ziskom 6,2 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostala aj Republika so ziskom 5,2 percenta.- Na získanie potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 stačí aj pozitívny antigénový test . Národné centrum zdravotníckych informácií v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR pristúpilo k tomuto kroku s cieľom uľahčiť očakávanú jesennú vlnu pandémie pacientom aj lekárom.- Štát sleduje, ktorým firmám sa darí, tieto firmy má snahu dodatočne zdaňovať, pričom v období, keď dosahovali straty, ich nechal bez akýkoľvek kompenzácií. Upozornili na to podnikatelia združení v Klube 500 v súvislosti s návrhmi na zavedenie mimoriadnej dane zo spracovania lacnejšej ruskej ropy, predloženými do Národnej rady SR. Klub 500 vyzval poslancov, aby návrhy odmietli.- Slovenskí pestovatelia zeleniny volajú po rýchlom zásahu štátu. Poľnohospodárom, ktorí pestujú zeleninu v skleníkoch a fóliovníkoch, totiž pre enormné zdraženie cien energií až 15-násobne vzrástli náklady na vykurovanie skleníkov.- Úrad komisára pre deti riešil vlani 22 podnetov spojených so šikanou . Tento rok ich bolo zatiaľ 19.- Poslanci Európskeho parlamentu včera schválili makrofinančnú pôžičku vo výške päť miliárd eur, ktorú EÚ poskytla Kyjevu s cieľom pomôcť Ukrajine pokryť jej akútne potreby financovania spôsobené vyše pol roka trvajúcou ruskou inváziou. Tieto financie by mali byť použité na bežnú prevádzku štátu. Pôžičky sú kryté zárukami členských štátov, pretože v rozpočte EÚ podľa eurokomisie už nie sú k dispozícii dostatočné zdroje.– Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu prijala rezolúciu, v ktorej vyzýva Rusko, aby sa stiahlo zo Záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine.- Poslanci Európskeho parlamentu odsúdilio oslabenie európskych hodnôt a žiadajú Radu EÚ, aby zakročila podľa článku 7 Lisabonskej zmluvy. Vojnou zmietaná Ukrajina bude mať podporu Európskej únie tak dlho, ako to bude potrebné. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová to včera povedala na návšteve Kyjeva. Zároveň uviedla, že chce, aby sa ruský prezident Vladimir Putin postavil pred Medzinárodný trestný súd za vojnové zločiny na Ukrajine.- V meste Izium na východe Ukrajiny objavili vyšetrovatelia masový hrob . Ukrajinská armáda len nedávno oslobodila toto mesto spod ruskej okupácie.- Pápež František označil dodávky zbraní na Ukrajinu na sebaobranu za morálne legitímne.- Podľa ruského ministerstva zahraničných vecí Spojené štáty prekročia "červenú čiaru" v prípade, ak Ukrajine dodajú rakety s dlhším doletom, akými Kyjev v súčasnosti disponuje. Washington by sa takýmto krokom stal priamym účastníkom konfliktu.- Takmer všetky členské krajiny EÚ okrem Maďarska súhlasili s prijatím návrhu rezolúcie, ktorou Radu OSN pre ľudské práva požiadajú o vymenovanie experta na monitorovanie situácie v Rusku.– Švédska sociálnodemokratická premiérka Magdalena Anderssonová včera oficiálne podala demisiu . Urobila tak po voľbách, v ktorých získal tesnú parlamentnú väčšinu opozičný blok pravicových strán.- Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo svojom druhom zápase v H-skupine Európskej konferenčnej ligy. Vo včerajšom dueli podľahli v Jerevane domácemu Pjuniku 0:2 a v tabuľke klesli na 4. miesto.