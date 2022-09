Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke svedok Peter Tóth. Foto: TASR - Jakub Kotian

Vrecia s exhumovanými telami sú uložené vedľa seba v ukrajinskom meste Izium, ktoré ukrajinské sily nedávno oslobodili spod ruskej okupácie v piatok 16. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 20. septembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 20. septembra 2022 - 5.45 h.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes vystúpi s prejavom v rámci všeobecnej rozpravy na 77. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.- Predseda parlamentu Boris Kollár navrhuje zaradiť ako druhý bod parlamentnej schôdze návrh novelizácie Ústavy SR. Tá sa týka skrátenia volebného obdobia ústavným zákonom alebo referendom.- Legislatíva, ktorá má riešiť energetickú krízu, sa bude na Slovensku prijímať už tento týždeň. Povedal to minister hospodárstva Karel Hirman.- Ministerstvo financií SR uvoľnilo rozpočtovým opatrením 30 miliónov eur pre regionálne školy. Peniaze sú určené na kompenzáciu zvýšených cien energií.- Predseda vlády Eduard Heger a poľský premiér Mateusz Morawiecki sa včera v Bratislave zhodli na pretrvávajúcej podpore Ukrajiny v boji proti Rusku.- Zástupcovia koalície mali na včerajšej koaličnej rade riešiť okrem iného aj opatrenia v súvislosti s energetickou krízou. Na stole má byť tiež príprava druhého balíka protiinflačnej pomoci pre seniorov a nízkopríjmové domácnosti. Líder OĽANO Igor Matovič včera uviedol, že čo sa týka novej koaličnej zmluvy, považujú ju súčasní partneri za dobrú. V koalícii sa preto dohodli, že v nej urobia len malé zmeny.- Slovensko dostalo 6,5 milióna eur z európskeho Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a 9,3 milióna eur z Nástroja pre finančné riadenie hraníc a vízovú politiku. Európska komisia rozdeľovala financie medzi členské štáty, ktoré boli najviac postihnuté hromadným prílevom osôb z Ukrajiny.- Za pomoc a podporu Ukrajine a jej kultúre získala ministerka kultúry SR Natália Milanová vyznamenanie Rád kňažnej Oľgy III. stupňa . O udelení ocenenia rozhodol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.- Vysoké školy a univerzity na Slovensku začiatkom nového akademického roka 2022/2023 poukazujú na viaceré problémy, jedným z nich sú narastajúce ceny energií. Slovenská rektorská konferencia upozorňuje na hroziaci kolaps vysokých škôl. Svedka Petra Tótha predviedli policajti včera pred senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Exsiskár v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice a v kauze prípravy vrážd prokurátorov odmietol vypovedať.- Ministerstvo investícií spustilo v Nitre do prevádzky regionálne centrum. Jeho hlavnou úlohou bude pomáhať žiadateľom v Nitrianskom kraji pri získavaní financií z európskych fondov. Regionálne centrá budú fungovať vo všetkých krajoch Slovenska.- Slovensko malo v auguste štvrté najpredraženejšie ceny chleba. Uviedol to štatistický úrad EÚ Eurostat.- Európska komisia oznámila, že cez program REACT-EU vyčlenila dodatočných 111,5 milióna eur pre Nemecko, Slovensko a Bulharsko na podporu obnovy po pandémii nového koronavírusu, zamestnanosti, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. Slovensko z uvedenej sumy získa 17,9 milióna eur. - Americký prezident Joe Biden varoval svojho ruského náprotivku Vladimira Putina, že použitie jadrových alebo iných nekonvenčných zbraní proti Ukrajine by si vyžiadalo následnú odpoveď zo strany USA.- Už 146 tiel, prevažne civilistov, exhumovali ukrajinskí forenzní experti z masového pohrebiska, ktoré bolo minulý týždeň objavené pri meste Izium v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny. Kremeľ poprel tvrdenia, že príslušníci ruskej armády páchali v Charkovskej oblasti vojnové zločiny, a označil ich za- Estónsko, Litva a Lotyšsko uzavreli svoje hranice pre väčšinu Rusov ako odpoveď na reakciu ruskej verejnosti na širokú podporu invázie Ruska na Ukrajinu.- Tisíce vojakov z Poľska, zo Spojených štátov a z Británie sa od včera zúčastňujú na vojenskom cvičení Bear 22 na východe Poľska.- Maďarská vláda predložila do parlamentu prvé návrhy úprav zákonov, ktoré sú potrebné k dosiahnutiu dohody Maďarska s Európskou komisiou ohľadne podmienok pre vyplácanie eurofondov.