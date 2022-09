Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke premiér SR Eduard Heger (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. septembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 23. septembra 2022 - 5.45 h. Vládny návrh zákona o energetike prerokuje plénum Národnej rady SR v skrátenom legislatívnom konaní. Kompetencie štátu v stave energetickej núdze sa podľa návrhu majú posilniť. Ceny elektriny a plynu v situácii núdzového stavu má určovať vláda nariadením. V skrátenom legislatívnom konaní prerokujú poslanci aj návrh na zvýšenie platov zdravotníkov. Samotné zvýšenie platov zdravotníkov podľa Slovenskej lekárskej komory na stabilizáciu sektora nestačí. Návrh zvýšenia miezd nerieši ambulantný sektor. SLK žiada zvýšenie rozpočtu pre zdravotníctvo. Energetická legislatíva schválená v stredu vládou SR je tzv. plánom B, spoločné riešenie energetickej krízy, ktoré pripravuje EÚ, je plánom A. Uviedol to predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský. Pri riešení vysokých cien energií nie je priestor na koalično-opozičné. V rozprave k vládnemu návrhu zákona o energetike to uviedol predseda Smeru-SD Robert Fico. Zároveň pri pomoci priemyslu a verejnosti navrhol Nový minister školstva by mohol byť vymenovaný v budúcom týždni. Včera to na hodine otázok v parlamente povedal premiér Eduard Heger. Meno nového šéfa rezortu povedať nechcel. Tvrdí, že kým sa nedohodne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, nebude ho verejne hovoriť.- Cena elektriny je jedným z faktorov, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje aj konečné ceny vodného a stočného. Vodárenské spoločnosti opakovane upozorňujú na potrebu riešiť tento problém.- Zdravotné poisťovne pozastavili schválenie preplácania štyroch nových onkoliekov z verejného zdravotného poistenia. Nesúhlasili so zmluvami, ktoré ministerstvo zdravotníctva uzavrelo s výrobcami liekov.- Minister zahraničných vecí Spojených štátov Antony Blinken na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku apeloval na to, aby bola voči šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi vyvodená zodpovednosť za inváziu na Ukrajinu. Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský vyzval na zriadenie medzinárodného tribunálu, ktorý by stíhal zločiny spáchané Ruskom na Ukrajine.- Európska únia bude musieť zaujať spoločný postoj ohľadom žiadostí Rusov utekajúcich z vlasti v súvislosti s vojnou na Ukrajine a ohlásenou čiastočnou mobilizáciou. Uviedla to Európska komisia. Česká republika neudelí humanitárne víza Rusom, ktorí zo svojej vlasti utekajú pred čiastočnou mobilizáciou. Rovnaký krok v stredu oznámili pobaltské štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko. Naopak Nemecko je pripravené prijať ľudí, ktorí sa v Rusku snažia vyhnúť vojenskej službe, a rovnako aj dezertérov z ruskej armády. Moskva poprela mediálne správy , podľa ktorých dekrét prezidenta Vladimíra Putina o čiastočnej mobilizácii predpokladá povolanie až milióna záložníkov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tiež označil za zveličené správy o odchode mužov v brannom veku z Ruska po vyhlásení čiastočnej mobilizácie. Ruská armáda uviedla , že počas prvého dňa od vyhlásenia čiastočnej mobilizácie sa do bojov na Ukrajine dobrovoľne prihlásilo najmenej 10.000 záložníkov.– Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev uviedol, že Moskva by pri obrane ukrajinských území začlenených do Ruska mohla použiť všetky zbrane zo svojho arzenálu vrátane jadrových. Ruská invázia už spôsobila Ukrajine škody vo výške takmer 1 bilióna USD (1,01 bilióna eur).- Ukrajina, Británia a ďalšie štáty dostali oficiálnu pozvánku na úvodné zasadnutie Európskeho politického spoločenstva, ktoré sa bude konať v Prahe 6. októbra. Diskusie sa majú týkať mieru, bezpečnosti, energetiky, klímy, ekonomickej situácie, migrácie a mobility.- Kanada zruší 30. septembra požiadavku povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 platiacu pre cudzincov vstupujúcich na jej územie.- Slovenská futbalová reprezentácia vo včerajšom stretnutí 3. skupiny C-divízie Ligy národov prehrala v Trnave s Azerbajdžanom 1:2. Šancu na postup stratila už Včera popoludní. Rozhodlo o tom víťazstvo Kazachstanu v Astane nad Bieloruskom 2:1.