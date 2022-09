Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Civilisti sa v sobotu 24. septembra 2022 zúčastňujú na vojenskom výcviku v Pravom sektore pri Ľvove na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Bratislava 27. septembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 27. septembra 2022 - 5.45 h.- Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpi s tohtoročnou správou o stave republiky na októbrovej schôdzi Národnej rady SR.– Minister financií Igor Matovič by mal v stredu čeliť odvolávaniu z funkcie na mimoriadnej schôdzi Národnej rady SR. Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi financií iniciovala SaS. Koaličné strany Za ľudí a Sme rodina nepodporia odvolanie Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Opozičný Smer-SD podporí jeho odvolanie všetkými 27 hlasmi. Jediné riešenie ústavnej krízy sú však podľa strany predčasné voľby.- Premiér Eduard Heger ubezpečuje ľudí, že aj napriek zmene vo vedení ministerstva spravodlivosti bude zabezpečená kontinuita zavádzania už prijatých reforiem do praxe.– Dôchodcom, ktorí majú nárok na 13. dôchodok, má byť dávka tento rok vyplatená aj druhýkrát . Novembrový príspevok pre dôchodcov v celkovej sume viac ako 207 miliónov eur sa dotkne približne 1,4 milióna ľudí. Okrem starobných dôchodcov dostanú príspevok napríklad aj invalidní dôchodcovia či siroty.- V súvislosti s trestnou činnosťou zločineckej skupiny takáčovcov obvinila polícia 14 osôb . Osem z nich zadržala Národná kriminálna agentúra včera počas zásahu v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Medzi zadržanými je podľa medializovaných informácií aj starosta obce Záhorská Ves (okres Malacky) Boris Š.- Spojené štáty oznámili, že Ukrajine poskytnú ďalších 457,5 milióna dolárov. Najnovšia finančná pomoc je určená pre ukrajinskú políciu a pohraničnú stráž, ako aj na vyšetrenie údajných zverstiev ruských vojakov.- Kremeľ neprijal žiadne rozhodnutia o uzavretí hraníc Ruskej federácie , vyhlásil hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Nemá ani informácie o tom, že by sa v ruských regiónoch chystalo vyhlásenie stanného práva s následným uzavretím hraníc.- Ruská pravoslávna cirkev sľubuje vojakom odpustenie všetkých hriechov v prípade, že obetujú svoj život vo vojne. Ochotu obetovať sa označil patriarcha Kirill za významný prejav- Ruský oligarcha Jevgenij Prigožin, spojenec šéfa Kremľa Vladimira Putina potvrdil, že založil ruskú súkromnú polovojenskú organizáciu známu pod názvom Vagnerova skupina. Skupinu založil v roku 2014 s cieľom vyslať bojovníkov do východoukrajinského regiónu Donbas.- Rusko sa prostredníctvom prebiehajúcej čiastočnej mobilizácie ozbrojených síl snaží oddialiť moment svojej porážky . Vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.- Z Japonska do Ruska nebude možné vyvážať komodity využiteľné pri výrobe chemických zbraní.- Obyvatelia Kuby podporili v referende zlegalizovanie manželstiev osôb rovnakého pohlavia a adopcie detí takýmito dvojicami, ako aj náhradné materstvo.- Poľská armáda ponúkne v októbri a novembri základný jednodňový vojenský výcvik všetkým Poliakom vo veku 18 - 65 rokov. Výcvik bude zahŕňať narábanie so zbraňou, streľbu, boj z blízka a čítanie z máp.- Kanada od 1. októbra ruší všetky obmedzenia súvisiace s koronavírusom pre cestujúcich prichádzajúcich do krajiny vrátane povinného testovania, karantény a izolácie. Maďarsko by sa malo pripraviť na zdĺhavú vojnu na susednej Ukrajine. Vyhlásil to maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý zároveň kritizoval sankcie Európskej únie uvaľované na Rusko. Uviedol, že protiruské sankcie škodia európskej ekonomike. Podľa Orbána nie je žiadnym prekvapením, že v európskych krajinách padajú vlády. Maďarsko je zároveň neochvejne proti sankciám Európskej únie, zavedeným voči ruskému jadrovému priemyslu.- Prezident Vladimir Putin podpísal výnos, ktorým udelil ruské občianstvo bývalému spolupracovníkovi amerických tajných služieb Edwardovi Snowdenovi.- Česká republika z dôvodu zvýšenej nelegálnej migrácie dočasne obnoví kontroly na štátnych hraniciach so Slovenskom . Opatrenie začne platiť od polnoci zo stredy na štvrtok a bude trvať po nevyhnutne dlhú dobu.- Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová zdolala v 1. kole dvojhry na turnaji WTA v talianskej Parme Maďarku Reku-Lucu Janiovú 6:2 a 6:4.