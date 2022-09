Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke tabuľa o hlasovaní o paragrafe 363 Trestného poriadku počas hlasovania na 72. schôdzi NR SR v Bratislave 27. septembra 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Žena hlasuje v referende vo volebnej miestnosti v Donecku, hlavnom meste Doneckej ľudovej republiky ovládanej Ruskom podporovanými separatistami, na východe Ukrajiny, v utorok 27. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 28. septembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 28. septembra 2022 - 5.45 h.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová privíta v piatok v Prezidentskom paláci v Bratislave maďarskú prezidentku Katalin Novákovú, ktorá pricestuje na prvú oficiálnu návštevu Slovenska.- Poslanci Národnej rady schválili prístupové protokoly Fínska a Švédska do NATO. - Premiér Eduard Heger mal navrhnúť prezidentke Zuzane Čaputovej ako nového ministra školstva Jána Horeckého.

- Kompetencie štátu v stave energetickej núdze sa posilnia. Ceny elektriny a plynu v situácii núdzového stavu má určovať vláda nariadením. Počíta s tým novela zákona o energetike, ktorú schválilo plénum Národnej rady.- Návrh SaS na obmedzenie okruhu rozhodnutí, ktoré môže generálny prokurátor preskúmať postupom podľa paragrafu 363 Trestného poriadku, neprešiel v pléne Národnej rady SR. - Rezort spravodlivosti zvažuje odklad účinnosti zákonov, ktoré majú priniesť novú súdnu mapu, o pol roka.- Výpovede by mohlo podať okolo 1500 lekárov . Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.- Voliť poštou zo zahraničia by mohli Slováci už aj prezidenta SR. Predpokladá to návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý je na programe dnešného rokovania vlády.– Minister dopravy Andrej Doležal oznámil, že diaľničný úsek pri Ružomberku sa nepodarí dokončiť v pôvodne avizovanom čase, teda do konca roka 2023. Novým termínom dostavby úseku je predbežne druhá polovica roku 2024.- Polícia Českej republiky začne od dnešnej polnoci vykonávať kontroly z dôvodu zvýšenej nelegálnej migrácie po celej dĺžke štátnej hranice so Slovenskom, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch. Kontrolami na hraniciach s Českou republikou sa bude zajtra zaoberať Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť na mimoriadnom zasadnutí. Aj Rakúsko priebežne sleduje situáciu na hraniciach so Slovenskom, aby mohlo v prípade potreby vyvodiť príslušné opatrenia.- Proruskí predstavitelia v štyroch okupovaných ukrajinských regiónoch po sčítaní všetkých hlasov uviedli, že ich obyvatelia v referende rozhodli o pripojení oblasti k Rusku . Zatiaľ však ide len o predbežné výsledky. Západné krajiny vopred avizovali, že Ruskom zmanipulované referendá na Ukrajine neuznajú. Horná komora ruského parlamentu, Rada federácie, bude zrejme posudzovať žiadosti nových oblastí o pripojení k Rusku 4. októbra.- Ukrajinci, ktorí sa podieľali na organizácii "referend" o anexii okupovaných častí Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti k Rusku, budú čeliť obvineniam z vlastizrady a najmenej piatim rokom väzenia.- Organizácia Spojených národov opätovne potvrdila svoj záväzok rešpektovaťUkrajiny. Ukrajina bude "brániť" svojich občanov v okupovaných oblastiach, kde ich drvivá väčšina podľa proruských úradov hlasovala za pripojenie k Rusku. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.– Lotyšsko zaviedlo núdzový stav v oblasti na hranici s Ruskom. Reaguje tak na snahu mnohých Rusov odísť z vlasti po čiastočnej mobilizácii.- Od začiatku vojny na Ukrajine Rusko zarobilo 158 miliárd eur na príjmoch zo zdraženého exportu energie, z čoho polovicu zaplatili krajiny EÚ, upozornil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého sankcie Únie voči Rusku spôsobujú obrovské škody aj Európe.- Ruský energetický koncern Gazprom pohrozil, že zastaví dodávky plynu do Európy cez Ukrajinu. Dôvodom je spor s ukrajinským Naftogazom, na ktorý môže Moskva uvaliť sankcie. Táto hrozba sa objavila len niekoľko hodín po správach o únikoch plynu z dvoch plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 a ich poškodení. Európski politici a bezpečnostní experti tvrdia, že ich zrejme spôsobili trhliny v plynovodoch spôsobené sabotážou.- Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa neprebojovala na ME 2023. V odvete baráže v poľskom meste Bielsko-Biala prehrala s ukrajinskými rovesníkmi 0:3 a nezúročila náskok 3:2 z domáceho úvodného stretnutia.