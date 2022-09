Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke príslušník českej polície počas policajnej kontroly kamióna so slovenskou štátnou poznávacou značkou na hraniciach medzi Českou republikou a Slovenskou republikou v českom meste Hodonín vo štvrtok 29. septembra 2022. Česko aj Rakúsko zaviedli dočasné zavedenie kontrol na hraniciach so Slovenskom od polnoci zo stredy na štvrtok. Dôvodom je zvýšená nelegálna migrácia. Foto: TASR - Lukáš Griňaj

Bratislava 30. septembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 30. septembra 2022 - 5.45 h.– Počas včerajšieho popoludňajšieho rokovania Národnej rady SR skolaboval poslanec Ján Kerekréti (OĽANO) . Predseda parlamentu Boris Kollár ukončil schôdzu, na čom sa dohodlo poslanecké grémium, ktoré zasadlo po náhlom kolapse poslanca. Poslanci mali podvečer hlasovať o návrhu na odvolanie lídra OĽANO Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Najbližšie čaká poslancov hlasovanie v utorok (4.10.).- Minister vnútra Roman Mikulec by mal odstúpiť , myslí si predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa. Uviedol to po mimoriadnom zasadnutí výboru, kde Mikulec vysvetľoval situáciu s migračnou vlnou a dôvod obnovenia hraničných kontrol zo strany Rakúska a Česka. Poslanci brannobezpečnostného výboru zrealizujú v súvislosti so situáciou na hraniciach v októbri poslanecký prieskum na útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove.- Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský včera informoval, že výpovede podá minimálne 1948 lekárov z približne 27 nemocníc Slovenska, pričom ich počet naďalej stúpa. Výpovede začali lekári podávať včera a budú v tom pokračovať aj dnes. Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že je otvorené novej požiadavke Lekárskeho odborového združenia o podpísaní memoranda k plánu riešení situácie v zdravotníctve. Predseda vlády SR Eduard Heger opätovne vyzval lekárov, aby prehodnotili svoj zámer odísť zo slovenského zdravotníctva. Verí v zdravý rozum a zodpovednosť. Viac ako 120 migrantov a sedem prevádzačov zadržala česká polícia na hraniciach so Slovenskom od včerajšej polnoci do predpoludňajších hodín, keď tam začala vykonávať dočasné kontroly. Medzi prichádzajúcimi migrantmi prevažujú občania Sýrie, ktorí sa dlhodobo zdržiavali v Turecku a teraz mieria do Nemecka.- Ruský prezident Vladimir Putin podpísal výnosy o uznaní nezávislosti Záporožskej a Chersonskej oblasti na Ukrajine. Návislosť Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky už Putin uznal vo februári tohto roku. Dnes budú o 15.00 h miestneho času v moskovskom Kremli takisto podpísané dohody o pripojení štyroch ukrajinských regiónov k Rusku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zvolal na dnes zasadnutie Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Zasadnutie súvisí s plánovanou anexiou štyroch oblastí na východe a juhu krajiny.– Dnes sa uskutoční hlasovanie Bezpečnostnej rady OSN o rezolúcii odsudzujúcej referendá o anexii niekoľkých Ruskom okupovaných regiónov Ukrajiny.- Predseda Národnej rady SR Boris Kollár odsúdil avizovanú ruskú anexiu štyroch oblastí Ukrajiny. Vyhlásil, že ide o bezprecedentný čin a ak by sme to schvaľovali, ohrozovali by sme aj našu územnú celistvosť.- Senát amerického Kongresu schválil nový balík hospodárskej a vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 12 miliárd eur.- NATO oznámilo, že podnikne protiopatrenia za akékoľvek útoky na kritickú infraštruktúru niektorej zo svojich 30 členských krajín. Reagovalo tak na údajnú sabotáž na plynovodoch Nord Stream v Baltskom mori. Viac než 200.000 ľudí odišlo do Gruzínska , Kazachstanu a členských krajín EÚ od stredy 21. septembra, keď ruský prezident vyhlásil čiastočnú mobilizáciu. Vyplýva to z údajov zhromaždených z viacerých krajín.- Fínsko od polnoci zakázalo vstup väčšine ruských občanov, ktorí prichádzajú na fínske územie so schengenskými turistickými vízami.- Predsedovia vlád Maďarska, Rakúska a Srbska sa na budúci týždeň v pondelok stretnú v Budapešti, aby prerokovali spoločný boj proti ilegálnej migrácii. Európska komisia pripúšťa zastropovanie cien plynu, ak sa jej nepodarí dosiahnuť dobré výsledky s dodávateľmi plynu, pričom Rusko už nie je považované za spoľahlivého partnera.- Maďarsko nemôže podporiť plánované ôsme kolo sankcií Európskej únie proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu, ak bude obsahovať energetické sankcie. Uviedol to šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Zároveň podotkol, že je načase, aby proti sankciám zakročilo aj Slovensko.