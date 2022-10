Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke zľava riaditeľ Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Ľuboslav Beňa, generálna riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Miriam Lapuníková, minister zdravotníctva (MZ) SR Vladimír Lengvarský (OĽaNO) a riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Mayer počas tlačovej konferencie po stretnutí zástupcov vedenia MZ SR s riaditeľmi nemocníc v pondelok 3. októbra 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 4. októbra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 4. októbra 2022 - 5.45 h.- Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenuje na uvoľnený post ministra školstva, vedy, výskumu a športu Jána Horeckého.– Nedeľňajšia nehoda na bratislavskej zástavke Zochova si vyžiadala päť obetí a päť zranených. Polícia začala v prípade nehody trestné stíhanie vo veci usmrtenia. Minister vnútra Roman Mikulec avizuje návrh na nekompromisné tresty za jazdu pod vplyvom alkoholu. Šéf hnutia OĽANO a minister financií Igor Matovič navrhol na včerajšej koaličnej rade, aby auto, v ktorom pristihnú vodiča s jedným a viac promile alkoholu, prepadlo v prospech štátu. Rovnako sa má postupovať aj v prípade, ak bude auto požičané.- Slovensko, Česko, Maďarsko a Rakúsko chcú hľadať riešenia v súvislosti s nelegálnou migráciou spoločne. Opatrenia chcú prijímať tak, aby sa udržal voľný pohyb v rámci Schengenu.- Od zavedenia kontrol na česko-slovenských hraniciach zaistila česká polícia 1142 nelegálnych migrantov.- V Univerzitnej nemocnici Bratislava podalo výpoveď 500 z 1490 lekárov. Výpovede sa týkajú najmä oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, kde ich môže odísť 66 zo 135. Nedosiahnutie dohody s lekárskymi odborármi je krajná možnosť. Po stretnutí s riaditeľmi štátnych nemocníc to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Výpovede podľa neho podalo okolo 2000 lekárov.- Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv nahlásili k piatku (30. 9.) v súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu 11.123 podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení vyhodnotili 1740 ako závažných. Slovensku hrozí pre ceny energií kolaps športu , vláda by naň nemala pri príprave opatrení zabúdať. Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel sa preto obrátil listom na predsedu vlády Eduarda Hegera so žiadosťou o pomoc prevádzkovateľom športovej infraštruktúry pri riešení problémov vysokých cien energií.- Štát chce vyplatiť 50 miliónov eur schválených kompenzácií za tohtoročné sucho do konca roka. Smerovať by mali najmä chovateľom hospodárskych zvierat, ktorí mali zvýšené náklady na krmivá. Spojené štáty zvýšili ceny a predaj skvapalneného zemného plynu po únikoch z podmorských plynovodov Nord Stream. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ruský prezident Vladimir Putin obvinil Spojené štáty a ich spojencov z výbuchov na plynovodoch, čo Biely dom odmietol.- Poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau podpísal diplomatickú nótu určenú Nemecku, v ktorej oficiálne požiadal o reparácie za druhú svetovú vojnu.- Ak ruský prezident Vladimir Putin použije na Ukrajine jadrové zbrane , USA a ich spojenci zničia ruské jednotky a vybavenie na ukrajinskom území a potopia tiež ruskú Čiernomorskú flotilu. Varoval pred tým bývalý riaditeľ americkej výzvednej služby CIA David Petraeus.- Česi sa v priebehu niekoľkých týždňov zložili na modernizovaný tank T-72 Avenger, ktorý pomôže Ukrajincom v obrane voči Rusku.- Členské štáty Európskej únie sa dohodli na poskytnutí výcviku pre 15.000 ukrajinských vojakov.- Európska únia sa v memorande o porozumení zaviazala poskytnúť Ukrajine ďalšiu finančnú pomoc vo výške päť miliárd eur. Prví záložníci povolaní v rámci čiastočnej mobilizácie vyhlásenej ruským prezidentom Vladimirom Putinom už prišli na okupované územia v Luhanskej a Doneckej oblasti na Ukrajine.- Poslanci maďarského parlamentu schválili prvý zo série návrhov zákonov, ktoré sú potrebné k dosiahnutiu dohody Maďarska s Európskou komisiou ohľadne podmienok pre vyplácanie eurofondov. Japonsko vydalo varovanie pre niektorých obyvateľov s výzvou na evakuáciu do krytov po tom, čo Severná Kórea vystrelila ďalšiu neidentifikovanú balistickú raketu. Raketa preletela ponad Japonsko.- Dve víťazstvá, konečné 9. miesto a nádejné vyhliadky na voľnú kartu do budúcej sezóny. Taká je bilancia slovenského pretekára na plochej dráhe Martina Vaculíka v nedávno skončenom seriáli MS.