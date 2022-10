Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na archívnej snímke predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Foto: TASR - Dano Veselský

Zdravotník uteká okolo horiaceho auta po ruskom raketovom útoku v Kyjeve 10. októbra 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 11. októbra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 11. októbra 2022 - 5.45 h.- Dnes sa v Bratislave uskutoční stretnutie prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky. Hlavnými témami rokovaní budú bezpečnostná situácia v regióne v súvislosti s vojnou na Ukrajine, energetická kríza, zelená tranzícia a hľadanie spoločných európskych riešení.- Český prezident Miloš Zeman sa včera v Bratislave stretol s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom. Rokoval aj s lídrom opozičného Smeru-SD Robertom Ficom.- Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico rokoval s predstaviteľmi opozície o dohode o predčasných parlamentných voľbách, ktoré majú byť podmienkou pre podporu vládnych návrhov zákonov.- Nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu sa zúčastnia na každom rokovaní o tom, ako zlepšiť prijímanie zákonov a dohodnúť predčasné voľby. Hnutie OĽANO vyhovelo žiadosti strany SaS a včera jej poslalo pozmeňujúci návrh, ktorý presne špecifikuje použitie dodatočných prostriedkov z novely zákona o štátnom rozpočte.- Zo Slovenska stiahnu jednu z batérií systému protivzdušnej obrany Patriot. V rámci Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO v SR sa zároveň zníži počet holandských vojakov.- Úrad pre verejné obstarávanie nariadil zrušiť verejné obstarávanie na nákup vrtuľníkov za vyše 29 miliónov eur priamym rokovacím konaním, ktorý realizovalo Ministerstvo vnútra SR. Aktuálna situácia v zdravotníctve je tak vážna , že by ju mala riešiť vláda. Vyhlásil to šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský po stretnutí so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR.- Nadchádzajúce komunálne a krajské voľby budú v Sliači v okrese Zvolen spojené aj s referendom. Obyvatelia budú mať možnosť vyjadriť sa k tomu, či sú za umiestnenie americkej vojenskej základne v areáli letiska.- Ukrajina bola včera vystavená mohutnému raketovému útoku , počas ktorého ruská armáda vypálila na ukrajinské územie celkovo najmenej 83 rakiet. Ukrajinská protivzdušná obrana zničila približne 43 z nich.- Šéf Kremľa Vladimir Putin vyhlásil, že masívne raketové útoky ruských síl na ukrajinské mestá sú odplatou za "teroristické" činy Kyjeva vrátane výbuchu, ktorý v sobotu poškodil Kerčský most spájajúci ruskú pevninu s anektovaným ukrajinským polostrovom Krym.- Americký prezident Joe Biden prisľúbil, že Spojené štáty poskytnú Ukrajine moderné systémy protivzdušnej obrany. Stalo sa tak krátko po tom, ako na ukrajinskú metropolu Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá dopadli ruské rakety. Včerajšie ruské útoky na území Ukrajiny znamenajúv charaktere vojny na Ukrajine. Vyhlásil to francúzsky prezident Emmanuel Macron. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres označil raketové útoky Ruska na Ukrajine navojny.- Ukrajinské ministerstvo energetiky oznámilo, že po včerajších ruských raketových útokoch na energetickú infraštruktúru zastaví vývoz elektriny do Európskej únie.- Ukrajinská tajná služba SBU zaradila bývalého ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva na zoznam hľadaných osôb. Rusko je otvorené diplomacii , podpora "bojovej nálady" na Ukrajine zo strany Spojených štátov však komplikuje snahy o diplomatické vyriešenie konfliktu, vyhlásila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa dohodol so svojim poľským náprotivkom Andrzejom Dudom na tom, že budú spoločne koordinovať medzinárodné úsilie o ešte väčšiu izoláciu Ruska.- Rusko neuspelo s pokusom vynútiť si na Valnom zhromaždení OSN tajné hlasovanie o svojej nezákonnej anexii časti Ukrajiny.- V Rakúsku zadržali len od mája už približne 68.000 nelegálnych migrantov . Väčšinu z týchto migrantov úrady zastavili pri hraniciach s Maďarskom. Pochádzali najmä z Afganistanu, Indie, Sýrie, Tuniska či Pakistanu.- Slovenský hokejista Juraj Slafkovský odštartuje sezónu pravdepodobne v drese Montrealu Canadians. Prvý duel odohrá Montreal vo štvrtok proti Torontu Maple Leafs a Slafkovský by nemal chýbať v zostave.