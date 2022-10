Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová vystupuje s príhovorom pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu v stredu 19. októbra 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke zľava prezidentka SR Zuzana Čaputová a predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová počas stretnutia v budove Európskeho parlamentu v Štrasburgu v stredu 19. októbra 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ruský prezident Vladimir Putin počas zasadnutia ruskej Rady bezpečnosti vo svojej rezidencii Novo-Ogaryovo pri Moskve 19. októbra 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 20. októbra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 20. októbra 2022 - 5.45 h.– Ubezpečujem, že nenávisť nedominuje v našej spoločnosti. Uviedla to slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vo včerajšom prejave v Európskom parlamente v súvislosti s nedávnym útokom na mladých ľudí z LGBTI+ komunity v Bratislave. Za kľúčovú úlohu súčasnej generácie politických lídrov označila chrániť demokraciu a priviesť k rovnováhe Európu otriasanú krízami zvnútra i zvonku. - Nemecká Nadácia Friedricha Naumanna oznámila, že udelila slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej Cenu slobody za zásluhy o rozvoj občianskej spoločnosti a liberálnych hodnôt.- Parlament prijal uznesenie, ktorým vyhlásil, že sloboda vierovyznania, presvedčenia a svedomia patrí medzi univerzálne základné neodňateľné ľudské práva a slobody, ktoré sú záväzné pre celé ľudstvo. Návrh uznesenia predložili poslanci za OĽANO. - Na Slovensku sa nateraz nezavedie inštitút partnerského spolužitia. Poslanci Národnej rady SR neposunuli do druhého čítania návrh novely Občianskeho zákonníka z dielne SaS.- Vláda schválila posun spustenia súdnej reformy do praxe o päť mesiacov. Účinnosť novely zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov sa posúva z 1. januára na 1. júna 2023.– Rezort hospodárstva sa intenzívne zaoberá možnosťami kompenzácie vysokých cien energií pre firmy, no aj vzhľadom na nové skutočnosti zatiaľ konečné rozhodnutie nepadlo.- Ústavný súd SR bude rokovať o ústavnosti v prípade prvej referendovej otázky, ktorá sa týka podania demisie vlády, na neverejnom zasadnutí pléna 26. októbra. V lekárňach by sa mohlo očkovať. Na začiatok proti chrípke, prípadne ochoreniu COVID-19. Navrhuje to Ministerstvo zdravotníctva SR v novele zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorú predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.- Hlavné mesto SR Bratislava podalo na Ministerstvo dopravy a výstavby SR žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na výstavbu predĺženia električkovej trate v Petržalke. Obvinený mladistvý z obce Mníšek nad Hnilcom (okres Gelnica), ktorý mal pripravovať vraždu viacerých spolužiakov a pedagógov v základnej škole, bude stíhaný väzobne. Národná kriminálna agentúra zadržala mladistvého v piatok 14. októbra. Podľa medializovaných informácií chlapec prišiel do školy, ktorú navštevoval, so sekerou.- Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko vedie po dvoch etapách pretekov Africa Eco Race celkové poradie.