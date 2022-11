Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke zľava český premiér Petr Fiala a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si podávajú ruky počas stretnutia v Kyjeve 31. októbra 2022. Foto: TASR - AP

Autá prechádzajú za súmraku v centre Kyjeva na Ukrajine v pondelok 31. októbra 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 2. novembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 2. novembra 2022 - 5.45 h.– Národný bezpečnostný úrad by mal mať opäť možnosť blokovať škodlivý obsah, ktorý má alebo môže mať za následok poškodenie alebo ohrozenie bezpečnostných, zahraničnopolitických alebo hospodárskych záujmov Slovenskej republiky a je formou hybridnej hrozby. O novele zákona o kybernetickej bezpečnosti má dnes rokovať vládny kabinet.- Úrad vlády SR bude po novom koordinovať inklúziu marginalizovaných rómskych komunít a tiež použitie finančných prostriedkov z fondov EÚ určených na túto inklúziu. Na tento účel sa v rámci ÚV zriadi samostatná organizačná zložka. Na železničnej stanici Kúty je zvýšená koncentrácia migrantov, buduje sa tam stanové mestečko. Na Slovensku od konca septembra do pondelka (31. 10.) zachytili 2675 nelegálnych migrantov a 45 prevádzačov.- V Tatranskom národnom parku platí od včera sezónna uzávera, týka sa vysokohorského prostredia. Viaceré vysokohorské turistické trasy, vrátane štítov a prechodov cez sedlá, sú až do 14. júna zatvorené. Český premiér Petr Fiala po návrate z návštevy Ukrajiny uviedol, že je potrebné zvážiť ďalšie sankcie nielen voči Rusku, ale aj voči Bielorusku. Minsk totiž Moskve podľa jeho slov pomáha, čo sa týka vojenskej ofenzívy voči Kyjevu, a uľahčuje mu tak situáciu.- Vladimir Putin vo včerajšom telefonáte s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom povedal, že chce od Kyjeva "skutočné záruky" striktného dodržiavania dohody o vývoze obilia predtým, než by prípadne Moskva opäť pristúpila k jej plneniu. Podľa vyhlásenia Kremľa sa musí Ukrajina zaviazať, že tento koridor nebude využívať na vojenské účely.- Malý počet amerických inšpekčných síl priamo na Ukrajine kontroluje, či ukrajinskí vojaci riadne zodpovedajú za zbrane dodávané západnými spojencami. Pod podmienkou anonymity to novinárom potvrdil vysoký predstaviteľ ministerstva obrany USA. Pápež František by mohol pomôcť znížiť celosvetové množstvo emisií uhlíka, ak by katolíkov vyzval, aby sa vrátili k nejedeniu mäsa v piatok. Uviedol to tím vedcov z Cambridgeskej univerzity. V celosvetovom meradle by bezmäsité piatky mohli každoročne obmedziť produkciu miliónov ton skleníkových plynov. Prax nejesť mäso v piatok je jednou z najstarších kresťanských tradícií, pričom na ryby sa nevzťahovala. Na polostrove Sutherland na severnom pobreží Škótska otvoria prvý kozmodróm v Spojenom kráľovstve. Prvý štart rakety by sa z neho mohol uskutočniť už na budúci rok.- Ceny zemného plynu v Európe včera klesli, keďže teplé počasie oddialilo vykurovaciu sezónu. To poskytne ekonomikám v regióne, ktoré sa ocitli na pokraji recesie, určitú úľavu a čas.- Blok izraelského expremiéra Benjamina Netanjahua zrejme získal najviac hlasov vo včerajších predčasných voľbách a mohol by získať aj parlamentnú väčšinu.– Severná Kórea dnes odpálila najmenej desať rakiet rôzneho typu. Jedna z nich dopadla neďaleko teritoriálnych vôd Južnej Kórey a podnietila zriedkavý poplach na juhokórejskom ostrove.- Hádzanári Tatrana Prešov neuspeli ani vo svojom druhom zápase v základnej A-skupine Európskej ligy. Na palubovke francúzskeho Montpellieru podľahli 30:41.