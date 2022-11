Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke predseda vlády SR Eduard Heger. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Americký prezident Joe Biden. Foto: TASR/AP

Bratislava 8. novembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 8. novembra 2022 - 5.45 h. Klimatická kríza nepočká , kým sa vyrieši energetická kríza. Krátkozraké riešenia, ako je prechod zo zemného plynu na uhlie, deštrukciu planéty Zem len urýchlia. Včera to na klimatickom samite OSN v Egypte uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zároveň oznámila, že Slovensko plánuje spustiť rozsiahlu dekarbonizáciu ekonomiky. Tripartita sa dohodla na pomoci energeticky náročným podnikom v súvislosti so zvýšenými cenami energií. Počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady to oznámil premiér Eduard Heger spolu s ďalšími predstaviteľmi vlády a zástupcami sociálnych partnerov. Na tento rok by podpora mala predstavovať sumu 40 miliónov eur. Zajtra sa zíde Bezpečnostná rada Slovenskej republiky , dominovať jej bude migračná kríza aj export tovarov do Iránu a Ruska.- Ministerstvo zdravotníctva zašle návrh memoranda lekárskym odborárom po pripomienkovaní ďalšími rezortmi.- Slovensko sa bude uchádzať o zriadenie stáleho koordinačného úradu lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Návrh kandidatúry odsúhlasila vláda.- Nezaradení poslanci Národnej rady SR z mimoparlamentnej Republiky chcú iniciovať odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca. Dôvodom je nezvládanie migračnej krízy. Trnavský arcibiskup Ján Orosch sa ospravedlnil rodinám obetí zo Zámockej ulice v Bratislave. Uviedol to v reakcii na medializované informácie z obežníka, ktorý adresoval kňazom Trnavskej arcidiecézy. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlnil aj predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka dal preveriť , či pri plnení úloh v súvislosti so zabezpečovaním kontroly hraníc SR a ochranou SR pred nelegálnou migráciou nedošlo k trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenia úlohy verejným činiteľom. Česká strana prisľúbila slovenským autodopravcom , že sa na hraniciach už nebudú tvoriť kolóny kamiónov. Včera od polnoci do zhruba piatej hodiny ráno dopravcovia blokovali hraničný priechod na diaľnici D2 Brodské - Lanžhot. Vyzývali na riešenie problémov, ktoré spôsobuje zavedenie hraničných kontrol Českej republiky na hraniciach so Slovenskom.- Stanový tábor v Kútoch v súčasnosti tvorí centrum pre približne 200 nelegálnych migrantov.- Malí farmári v subsaharskej Afrike a južnej Ázii, ktorých prácu negatívne ovplyvňujú klimatické zmeny, dostali včera finančnú pomoc 1,4 miliardy dolárov z grantu Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov. Svet sa v dôsledku globálneho otepľovania rúti do "klimatického pekla", uviedol na summite COP27 v Egypte generálny tajomník OSN António Guterres. Varoval, že ľudstvo bude buď spolupracovať v boji proti zmene klímy, alebo zahynie.- Ukrajinské ministerstvo obrany skonfiškuje niekoľko energetických a výrobných podnikov, aby zaistilo dostatočné zásoby pre armádu na odrazenie ruskej invázie.- Maďarsko je pripravené pokračovať v poskytovaní finančnej podpory Ukrajine na bilaterálnom základe, avšak v nijakom prípade nepodporí spoločnú pôžičku Európskej únie na tento účel, vyhlásil včera šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó. Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov oznámil, že na Ukrajinu dorazili západné systémy protivzdušnej obrany NASAMS a Aspide, ktoré posilnia obranu voči ruským útokom, ktoré sa v poslednom čase zameriavajú na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.- Ukrajinský veľvyslanec v Británii Vadym Prystajko povedal, že drony iránskej výroby skladuje Rusko v Bielorusku, a to pomerne blízko Kyjeva. Označil ich pritom za najväčší problém Ukrajiny. Americký prezident Joe Biden pred dnešnými voľbami do oboch komôr Kongresu varoval, že víťazstvo republikánov by mohlo oslabiť demokratické inštitúcie krajiny a zmariť mnohé úspechy jeho vlády. Američania si dnes volia všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov Kongresu a 35 senátorov.- Slovenská reprezentantka v parastrelectve Veronika Vadovičová sa stala majsterkou sveta v disciplíne R3 - vzduchová puška v ľahu.