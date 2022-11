Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke v pozadí zľava nový rektor Vysokej školy Danubius v Sládkovičove Peter Plavčan, nový rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský, nová rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bohunka Koklesová, nový rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček a prezidentka SR Zuzana Čaputová (chrbtom) počas vymenovania rektorov piatich vysokých škôl v Prezidentskom paláci v Bratislave v pondelok 14. novembra 2022. Foto: TASR - Pavol Zachar

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (uprostred) počas návštevy v oslobodenom meste Cherson na juhu Ukrajiny v pondelok 14. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 15. novembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 15. novembra 2022 - 5.45 h.- Koaličná rada rokovala včera večer o situácii v zdravotníctve. Zaoberala sa tiež riešením energetickej krízy.– Rezort zdravotníctva upravil po kritike lekárskych odborárov návrh memoranda . Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského. Rezort má podľa neho aj návrh k zvýšeniu platov zdravotníkov.- Prezidentka Zuzana Čaputová včera vymenovala rektorov piatich vysokých škôl.- Ozbrojené sily SR si prevzali dodávku takmer 1600 ľahkých guľometov FN Minimi 5,56 mm spolu s príslušenstvom a náhradnými dielcami. Umožní to kompletné prezbrojenie jednotiek OS SR. Štát ako jediný akcionár zvýši finančnú hotovosť spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel o 500 miliónov eur formou vkladu do kapitálových fondov firmy. Tá by mala peniaze vrátiť do konca marca budúceho roka.– Za podporu a pomoc ukrajinským utečencom zo strany mesta sa včera v Košiciach poďakoval nový veľvyslanec USA v SR Gautam Rana. Zástupcovia samospráv budú dnes rokovať na Úrade vlády o pomoci v energetickej kríze. Stretnutie inicioval premiér Eduard Heger. Vláda je podľa jeho slov ochotná samosprávam pomôcť. Tlak na vonkajšiu schengenskú hranicu je obrovský napriek masívnym opatreniam, ktoré zaviedlo Maďarsko. Pri juhomaďarskej obci Hercegszántó to včera povedal minister vnútra Slovenskej republiky Roman Mikulec.- Počet nelegálnych prekročení vonkajších hraníc Európskej únie vzrástol v období od januára do októbra tohto roku o viac ako 70 percent. Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré zverejnila Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž.- Vyjednávači Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie sa dohodli o rozpočte Európskej únie na rok 2023. V nadchádzajúcom roku chce EÚ minúť viac finančných prostriedkov na energetickú transformáciu i vysporiadanie sa s dôsledkami vojny na Ukrajine. Na budúci rok sa dajú naplánovať záväzky vo výške približne 186 miliárd eur.- Valné zhromaždenie OSN včera zahlasovalo za rezolúciu , ktorá vyzýva Rusko, aby sa zodpovedalo za porušenie medzinárodného práva v súvislosti s inváziou na Ukrajinu a zaplatilo vojnové reparácie.- Európska únia a jej členské štáty dodali Ukrajine zbrane a vojenské vybavenie v celkovej hodnote najmenej osem miliárd eur.– Ministri zahraničných vecí EÚ včera v Bruseli diskutovali o dlhodobých vzťahoch s Moskvou a o ďalšej pomoci Ukrajine v súvislosti s ruskou agresiou. Odobrili prípravu výcvikovej misie ukrajinských vojakov na pôde EÚ. Rusko zničilo "všetku kritickú infraštruktúru" v častiach Chersonskej oblasti, ktoré v priebehu uplynulého týždňa opätovne ovládli ukrajinské jednotky. Vyhlásil to Volodymyr Zelenskyj. Ako dodal,. Oslobodenie Chersonu považuje ukrajinský prezident za- Členské krajiny G20 sa musia vyhnúť ďalšej studenej vojne, uviedol dnes indonézsky prezident Joko Widodo v otváracom prejave summitu na ostrove Bali, ktorému bude dominovať téma ruskej invázie na Ukrajinu.- Čínsky prezident Si Ťin-pching varoval Spojené štáty pred prekročením "červenej čiary", ktorú Peking vníma v súvislosti s Taiwanom. Americký prezident Joe Biden povedal, že USA nesúhlasia s. Štátnici spolu rokovali pred začiatkom summitu G20 na indonézskom ostrove Bali.- V tureckej metropole Ankara spolu rokujú riaditeľ americkej spravodajskej služby CIA William Burns a šéf ruskej zahraničnej tajnej služby Sergej Naryškin. Témou rozhovorov sú následky prípadného použitia jadrových zbraní vo vojne na Ukrajine.- Vodní pólisti ŠKP Modrí Draci Košice sa prebojovali do štvrťfinále Challenger Cupu. Na turnaji v Sarajeve obsadili v štvorčlennej kvalifikačnej C-skupine 2. miesto.