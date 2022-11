Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke zľava podpredseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Miroslav Mendel, predseda Základnej odborovej organizácie LOZ v Detskom kardiocentre – NÚSCH, a.s., Bratislava Ján Sýkora, predseda LOZ Peter Visolajský a podpredseda LOZ UNB Kramáre Zoltán Jány počas brífingu cez prestávku v rámci rokovania medzi LOZ a vládou SR v Bratislave v utorok 21. novembra 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 22. novembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v utorok 22. novembra 2022 - 5.45 h.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala včera do funkcie 20 nových sudcov . V príhovore vyzdvihla dôležitosť naplnenia spravodlivosti, ktorá podľa nej patrí medzi základné ľudské potreby. Vláda a Lekárske odborové združenie ani po včerajšom desaťhodinovom rokovaní na Úrade vlády SR nedospeli k dohode. Rokovať budú opäť dnes. Informoval o tom šéf odborárov Peter Visolajský.- Ministerstvo zdravotníctva už pracuje na zapracovaní požiadaviek Lekárskeho odborového združenia do návrhu dohody. Uviedol to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po včerajšom rokovaní na Úrade vlády SR. Podľa ministra financií Igora Matoviča majú lekárski odborári do dnešného poludnia povedať, či ustúpia v platových požiadavkách.- Ústredný krízový štáb sa včera zaoberal aj možnosťami štátu po prípadnej nedohode lekárov s vládou, ktorá by znamenala odchod lekárov z nemocníc. Podozrenie z korupčného správania bývalého starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa K. je odôvodené. Vyžiadanie úplatku sa malo týkať výstavby bytového domu na Kramároch. Vyplýva to z anonymizovaného uznesenia Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorým bol exstarosta prepustený zo zadržania na slobodu. Obvinený vinu odmieta.- Vývoz produktov vyrobených z ruskej ropy na Ukrajinu by nemal spadať pod sankcie Európskej únie. Pre Ukrajinu je import nafty a benzínov strategicky dôležitý a zákaz exportu týchto ropných produktov navyše spôsobuje problémy bratislavskej rafinérii Slovnaft. Na stredoeurópskej energetickej konferencii CEEC to včera povedal minister hospodárstva Karel Hirman. Nasledujúca zima by mala byť podľa ministra hospodárstva Karla Hirmana pre Slovensko z pohľadu dodávok energií bezproblémová. V polovici novembra boli zásobníky na Slovensku naplnené plynom na 94 %. Dokončením prepojenia s Poľskom má Slovensko prístup k dodávkam plynu zo severu, v súčasnosti využíva terminály na skvapalnený plyn v Stredozemnom mori.- Slováci budú môcť od decembra požiadať o biometrický občiansky preukaz s biometrickou podobou tváre a otlačkami prstov.- Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg uviedol, že v prípade minulotýždňového dopadu rakety na územie Poľska išlo zrejme o nehodu , a nie o ruský útok na NATO. Vyšetrovanie však pokračuje.— Poľsko prijme ponuku Nemecka, ktoré mu chce poskytnúť svoje systémy protivzdušnej obrany Patriot. Západné krajiny musia byť opatrné a nevybudovať si novú závislosť od Číny v období, keď sa snažia odstrihnúť od dodávok ruských energií v súvislosti s inváziou na Ukrajinu. Varoval pred tým generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Zároveň varoval pred oslabovaním podpory pre Ukrajinu, ktorá od konca februára čelí ruskej vojenskej invázii.- Ukrajina plánuje v budúcom roku zvýšiť poplatky za tranzit ruskej ropy cez ropovod Družba do východnej Európy pre útoky ruskej armády, ktoré zasiahli dodávky elektriny v krajine.- Dva týždne predtým, ako v Európskej únii nadobudnú platnosť sankcie na dovoz ruskej ropy, stratila Moskva viac ako 90 % svojho trhu v severných krajinách, kam smerovali dodávky z jej baltských a arktických terminálov. Rusko neplánuje dodávať ropu alebo ropné produkty krajinám, ktoré uplatnia cenový strop. Namiesto toho presmeruje svoje dodávky k "trhovo orientovaným partnerom alebo zníži produkciu". Uviedol to ruský vicepremiér Alexander Novak.- Maďarský parlament bude hlasovať o ratifikácii vstupu Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie zrejme 7. decembra.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval včera členov NATO, aby zaistili ochranu ukrajinských jadrových elektrárni pred ruskou sabotážou. Spravil tak deň po tom, ako v blízkosti Záporožskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny došlo k niekoľkým výbuchom.- Slovenskí futbalisti do 20 rokov uspeli v záverečnom prípravnom stretnutí v Španielsku, keď včera triumfovali nad rovesníkmi zo Saudskej Arábie 2:1.