Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Novozvolený český prezident Petr Pavel (vpravo) a prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR/AP

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v českom Špindlerovom Mlyne v nedeľu 29. januára 2023. Foto: TASR- Martin Baumann

Bratislava 30. januára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v pondelok 30. januára 2023 - 5.45 h. SaS je pripravená na rokovania o zmene termínu predčasných parlamentných volieb. Na iniciovanie rokovaní vyzýva predsedu parlamentu a Sme rodina Borisa Kollára. Ak by sa partneri dohodli na júnovom termíne, SaS s tým bude súhlasiť.- Je pravdepodobné, že ak v Národnej rade neprejde zajtra ani jeden termín predčasných parlamentných volieb, v stredu 1. februára nastúpi úradnícka vláda. Vyhlásil podpredseda parlamentu Peter Pčolinský.- Podpredseda parlamentu Gábor Grendel rešpektuje dohody bývalých koaličných partnerov a zajtra bude hlasovať za septembrový termín predčasných parlamentných volieb, aj keď mu nepripadá rozumný.- Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár avizuje návrh, ktorým by sa zaviedlo pravidlo, že po páde vlády by sa museli konať predčasné parlamentné voľby napríklad do pol roka. Generálny prokurátor Maroš Žilinka neuvažuje o tom, že by kandidoval na prezidenta Slovenskej republiky. Deklaroval, že v decembri 2020 bol zvolený do funkcie na sedem rokov a toto obdobie chce naplniť.- Zmena ustanovenia paragrafu 363 Trestného poriadku nie je podľa Maroša Žilinku v kompetencii generálneho prokurátora, ale v kompetencii Národnej rady. Novozvolený český prezident Petr Pavel včera uviedol, že najkrajšiu gratuláciu dostal od slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá za ním prišla priamo do volebného štábu.- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v telefonáte osobne zablahoželal Petrovi Pavlovi k víťazstvu v českých prezidentských voľbách. Novozvoleného prezidenta pozval na návštevu Ukrajiny. Raketa, vypálená ruskou armádou pravdepodobne zo systému S-300, zasiahla včera večer štvorpodlažný bytový dom v ukrajinskom meste Charkov. Útok si vyžiadal najmenej jednu obeť a troch zranených a spôsobil rozsiahle škody.- Voliči v Lichtenštajnsku v referende jednoznačne odmietli navrhovaný zákaz prevádzkovania kasín. Ich zákaz odmietlo 73,3 percenta hlasujúcich. Účasť na plebiscite dosiahla 70 percent. Nemecký kancelár Olaf Scholz počas návštevy Čile kritizoval diskusiu o dodaní bojových lietadiel na Ukrajinu. Podľa neho je potrebná seriózna diskusia a niepovedal Olaf Scholz.- Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval Južnú Kóreu, aby zintenzívnila podporu Ukrajiny vo vojenskej oblasti. Jednou z možností podľa neho je, aby jej vláda prehodnotila svoju politiku nevyvážania zbraní do štátov, ktoré sú vo vojne. Milan Škriniar podpísal zmluvu s francúzskym majstrom Parížom St. Germain. Jeho súčasný zamestnávateľ Inter Miláno a PSG rokujú, či odíde do Paríža ešte počas zimného prestupového obdobia, alebo až v lete.- Novak Djokovič sa stal desiatykrát víťazom dvojhry na Australian Open. V Melbourne získal 22. grandslamový titul a vyrovnal rekord Španiela Rafaela Nadala. Vo finále zdolal Gréka Stefanosa Tsitsipasa.- Nemecká lyžiarka Lena Dürrová triumfovala vo včerajšom slalome Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne. V druhom kole dokázala zdolať Američanku Mikaelu Shiffrinovú o 6 stotín. Prvé pódiové umiestnenie dosiahla devätnásťročná Chorvátka Zrinka Ljutičová, ktorá zaostala o 0,49 sekundy. Petra Vlhová obsadila 13. miesto. - Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom zvíťazili v zápase 20. kola Serie A nad AS Rím 2:1 a na čele tabuľky majú už 13-bodový náskok pred milánskym Interom.- Tampa Bay zvíťazila doma nad Los Angeles 5:2. V obrane Lightning nechýbal slovenský obranca Erik Černák. "Blesky" triumfovali tretíkrát v sérii a vo Východnej konferencii majú piatu najlepšiu bilanciu.