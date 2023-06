Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke prezidentka Zuzana Čaputová oznamuje, že nebude opätovne kandidovať v budúcoročných voľbách na post hlavy štátu v Prezidentskom paláci v utorok 20. júna 2023. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na snímke český prezident Petr Pavel vystupuje s prejavom na Summite európskych hodnôt v Prahe. Praha, 14. júna 2023. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Na snímke futbalisti Slovenska sa tešia z gólu počas kvalifikačného zápasu J-skupiny o postup na ME 2024 Lichtenštajnsko - Slovensko vo Vaduze v utorok 20. júna 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 21. júna (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 21. júna 2023 - 5.45 h. Prezidentka Zuzana Čaputová nebude opätovne kandidovať v budúcoročných voľbách na post hlavy štátu. Jej mandát uplynie v roku 2024.-Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa dnes dožíva životného jubilea 50 rokov. RTVS bude dostávať štátny príspevok vo výške 0,17 percenta z HDP. Vyplýva to z novely zákona o RTVS, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Nový model financovania súvisí so zrušením koncesionárskych poplatkov, ktoré sa rušia od júla.- Poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili novelizáciu viacerých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy.– V Národnej rade SR sa bude dnes hlasovať o návrhu na odpustenie zvýšených odvodov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky pre výrobcov potravín. Ak poslanci túto novelu neschvália, radikálne zvýšenie personálnych nákladov budú musieť spracovatelia premietnuť do odbytových cien. Upozornil Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.- Na výjazdy k pacientom v ohrození života bude po novom chodiť aj špeciálne vybavené osobné auto s lekárom. Nový systém v záchrannej zdravotnej službe, tzv. rendez-vous má zabezpečiť rýchlejšie poskytnutie odbornej zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa včera poďakoval Národnej rade SR, ktorá uznala hladomor na Ukrajine v 30. rokoch minulého storočia za genocídu.– Vládny kabinet sa bude dnes na svojom zasadnutí venovať regulačným opatreniam v oblasti cien a marží potravín. Tie by sa podľa predloženého informatívneho materiálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nemali zavádzať. Situácia s dostupnosťou liekov na bolesť či horúčku sa zlepšila. Na slovenskom trhu sú opäť dostupné aj ich pediatrické formy s obsahom ibuprofénu a paracetamolu. Stále však pretrváva nedostupnosť niektorých antibiotík či liekov na psychické ochorenia.- Prvá výzva z Programu Slovensko bude smerovať na podporu odborného školstva na hornej Nitre, v Banskobystrickom a Košickom kraji. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na tento účel vyčlení 46 miliónov eur. Postavenie Slovenska v svetovom rebríčku konkurencieschopnosti ekonomík sa zhoršilo o štyri priečky, keď skončilo na 53. mieste spomedzi 64 hodnotených krajín. Prvenstvo v rebríčku obhájilo Dánsko.- Národná diaľničná spoločnosť oznámila priority v oblasti budovania diaľničných sietí. Medzi ne patrí dobudovanie diaľnice D1 až po Ukrajinu, dokončenie rýchlostnej cesty R4 a diaľnice D3. Český prezident Petr Pavel sa obáva, či Západ v podpore Ukrajiny vytrvá a či zostane jednotný. Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa neho spolieha na opotrebovávaciu vojnu, ktorou chce Západ unaviť, otráviť a nechať Ukrajinu svojmu osudu.- Francúzsko, Belgicko, Cyprus, Estónsko a Maďarsko vyjadrili spoločný zámer kúpiť francúzske systémy protivzdušnej obrany Mistral. Ukrajina splnila dve zo siedmich podmienok na to, aby mohla začať rozhovory o svojom vstupe do Európskej únie.- Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová požiadala členské štáty EÚ, aby zmobilizovali ďalších 50 miliárd eur na podporu Ukrajiny v priebehu nasledujúcich štyroch rokov. Rusko "zamínovalo" nádrž na ochladzovanie reaktorov v okupovanej Záporožskej atómovej elektrárni, vyhlásil šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov. Úsilie medzinárodného spoločenstva zriadiť okolo komplexu demilitarizovanú zónu zatiaľ nebolo úspešné.- Estónsky parlament schválil zákon legalizujúci manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v zápase J-skupiny kvalifikácie ME 2024 na pôde Lichtenštajnska 1:0. Upevnila si tým druhé miesto v tabuľke.- Basketbalistky Slovenska skončili svoje účinkovanie na majstrovstvách Európy v slovinskej Ľubľane, v play off zápase o účasť vo štvrťfinále prehrali s Nemeckom 69:79.