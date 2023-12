Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke ľudia sa účastnia na druhom spoločnom proteste opozície - hnutia Progresívne Slovensko (PS), strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Kresťanskodemokratického hnutia proti rušeniu Úradu Špeciálnej prokuratúry (ÚPŠ) pred Úradom vlády SR v Bratislave 12. decembra 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Líder liberálnej strany Občianska platforma Donald Tusk stojí za rečníckym pultom po tom, čo ho dolná komora poľského parlamentu, Sejm, poveril zostavením novej vlády vo Varšave v pondelok 11. decembra 2023. Foto: TASR/AP

Bratislava 13. decembra (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 13. decembra 2023 - 5.45 h. Štát bude oprávneným osobám od budúceho roka prispievať na zvýšenú úhradu splátky hypotéky, ku ktorej môže dôjsť pri jej refixácii. Výška novej štátnej sociálnej dávky bude 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne. Včera to definitívne schválila Národná rada SR. V budúcom roku by mal deficit verejných financií klesnúť na 5,97 percenta hrubého domáceho produktu alebo 7,84 miliardy eur. Schodok sa tak má znížiť o viac ako 0,5 percentuálneho bodu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý schválila vláda.- Obranné výdavky by mali v roku 2024 dosiahnuť 2,63 miliardy eur. Predstavuje to dve percentá HDP, čo je v súlade so záväzkom členských štátov NATO.- Na oblasť vzdelávania, vedy, výskumu a športu by na budúci rok malo ísť 4,86 miliardy eur. Pre životné prostredie je alokovaných 949 miliónov eur. Na výdavky v oblasti kultúry by štát mal použiť 491 miliónov eur.- V zdravotníctve má byť v budúcom roku 7,97 miliardy eur. Rezort zdravotníctva poukázal na to, že v zdravotníctve tak bude o takmer miliardu viac.- Kancelária Národnej rady SR, kancelária prezidenta a úrad vlády dostanú v budúcom roku viac financií.- Ministerstvo hospodárstva SR podporí veľkých zamestnávateľov a inovatívne technológie na hornej Nitre. Na tento účel bude mať k dispozícii 72 miliónov eur.- Opozícia pácha ekonomickú a hospodársku vlastizradu na pôde Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Opoziční predstavitelia podľa premiéra Roberta Fica na stretnutiach europarlamentu a Komisie žiadajú, aby vláde SR obmedzili hlasovacie právo v orgánoch Európskej únie. Žiadajú, aby Slovensku pozastavili eurofondy, tvrdí. Proti krokom vlády sa včera večer protestovalo vo viacerých mestách Slovenska. Zhromaždenia zvolali opozičné strany PS, SaS a KDH. Namietali najmä rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, hovorili o ohrození právneho štátu.- Prezidentka Zuzana Čaputová sa včera stretla s veľvyslancami členských štátov Európskej únie. Diplomati sa zaujímali najmä o povolebný vývoj na Slovensku. Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) predloží v pléne NR SR pozmeňujúci návrh k novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Uviedol to v reakcii na výhrady generálneho prokurátora Maroša Žilinku k tejto novele.- Cena elektriny pre Slovensko na pražskej burze PXE skĺzla pod psychologickú hranicu 100 eur za megawatthodinu (MWh). Pritom ešte v októbri sa cena elektriny na nasledujúci rok blížila k 150 eurám/MWh. Vláda dezignovaného poľského premiéra Donalda Tuska včera získala dôveru dolnej komory parlamentu - Sejmu. I- Poľská vláda sa bude angažovať za to, aby udržala odhodlanie Západu pomáhať Ukrajine. Vyhlásil včera Donald Tusk. Valné zhromaždenie OSN prijalo včera drvivou väčšinou rezolúciu žiadajúcu okamžité humanitárne prímerie v Pásme Gazy. Americký prezident Joe Biden vyhlásil, že Izrael nesúhlasí s vytvorením samostatného palestínskeho štátu, ktorý by s Izraelom mierovo koexistoval.- V prípade, že americký Kongres neschváli nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, to bude "vianočný darček" pre ruského prezidenta Vladimira Putina, uviedol včera prezident USA Joe Biden, ktorý v Bielom dome prijal ukrajinskú hlavu štátu Volodymyra Zelenského. Najmenej 45 ľudí utrpelo zranenia v dôsledku ďalšieho raketového útoku, ktorý dnes skoro ráno zasiahol ukrajinské hlavné mesto Kyjev.- Britský parlament schválil návrh nového azylového zákona týkajúceho sa dohody o deportáciách migrantov do Rwandy.Haag - Holandský národný protiteroristický útvar včera zvýšil úroveň ohrozenia v krajine na druhú najvyššiu.Budapešť - Poslanci maďarského parlamentu schválili balík zákonov na ochranu národnej suverenity, v zmysle ktorých vznikne Úrad na obranu suverenity so širokými právomocami.