Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke vľavo prezidentka SR Zuzana Čaputová sa stretla v utorok s kanadským premiérom Justinom Trudeauom v Ottawe 30. januára 2024. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 31. januára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v stredu 31. januára 2024 - 5.45 h.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa včera v Ottawe stretla s kanadským premiérom Justinom Trudeauom. Naposledy sa oficiálna návšteva slovenskej hlavy štátu v Kanade uskutočnila pred viac ako 20 rokmi. Ústavnoprávny výbor parlamentu odsúhlasil novelu Trestného zákona, ktorá ráta s úpravou trestných sadzieb i zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry.- Voči štatutárnym zástupcom akciovej spoločnosti Slovensko IT, ktorí ju viedli v rokoch 2020 až 2023, by sa mala vyvodiť zodpovednosť. Vyplynulo to z uznesenia Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, ktorý rokoval o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Milan Vetrák z hnutia Slovensko podal podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Dôvodom sú majetkové priznania premiéra Roberta Fica, v ktorých chýba priznanie darov či hodnota užívania prenajímaných bytov.- Diplomat a exminister zahraničných vecí Ján Kubiš odovzdal do Národnej rady podpisy potrebné na prezidentskú kandidatúru. Od občanov ich vyzbieral vyše 22.000. Podpisy odovzdal aj predseda mimoparlamentnej ĽSNS Marian Kotleba, vyzbieral ich vyše 20.000. Minister spravodlivosti Boris Susko nevidí dôvod definovať šikanovanie ako nový trestný čin. Šikanovanie sa podľa štatistík Centra vedecko-technických informácií v minulom školskom roku vyskytlo takmer na každej štvrtej základnej škole na Slovensku.- Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda sa stal členom Medzinárodnej pracovnej skupiny pre novú bezpečnostnú architektúru Európy. Jej cieľom je navrhnúť opatrenia, ktoré dokážu efektívne odradiť Rusko od akejkoľvek ďalšej agresie a prispejú k ukončeniu vojny za podmienok prijateľných pre Ukrajinu.- O odsťahovaní sa zo Slovenska uvažuje takmer štvrtina populácie. Hlavnými dôvodmi sú životná úroveň (68 percent) a politická situácia (60 percent). Najčastejšie pritom ide o mladých ľudí. Vyplýva to z online prieskumu, ktorý realizovala agentúra NMS Market Research Slovakia. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský upozornil n a porušovanie ústavného práva pri schvaľovaní úhrady liekov Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Zdôraznil, že ak poisťovňa zamietne pacientovi uhradiť liek v režime osobitnej úhrady, má rozhodnutie riadne a presvedčivo odôvodniť.- Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa deklaruje, že pri schvaľovaní liekov postupuje vždy v súlade s platnými úpravami.- Takmer polovicu celkového bohatstva v krajine vlastní 10 % najbohatších Slovákov. Ide o druhý najnižší výsledok v rámci sveta. Jedno percento najbohatších Slovákov vlastní 17,3 % celkového majetku.- Slovensko dosiahlo v rámci EÚ jeden z najväčších poklesov emisií skleníkových plynov od roku 1990, znížilo ich až o 45 %. Slovensko dosiahlo v Indexe vnímania korupcie za rok 2023 47. miesto, čo je historicky najlepší výsledok.- Srbsko zvažuje znovuzavedenie brannej povinnosti, oznámil prezident Aleksandar Vučič. Odôvodnil to napätím na Balkáne a v Európe. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vylúčil možnosť prepustenia tisícov palestínskych zajatcov v rámci akejkoľvek dohody na zastavenie bojov v Gaze.– Izraelská armáda včera vyhlásila, že zatápa tunely pod Pásmom Gazy.- Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval európske štáty na dlhodobú podporu Ukrajiny. Krajiny Európy sa podľa jeho slov musia pripraviť aj na prípad, že by USA zastavili vojenskú podporu pre Kyjev. Ukrajina oznámila, že podnikla úspešný kyberútok, ktorý vyradil server využívaný ruským ministerstvom obrany a narušil komunikáciu medzi vojenskými jednotkami. Poľský minister zahraničných vecí Radek Sikorsk i včera uviedol, že by bol rád, keby sa nemeckí predstavitelia "tvorivým" spôsobom zamysleli nad kompenzáciou obrovských strát, ktoré Poľsko utrpelo od nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny.- Slovinci tento rok v referende rozhodnú o výstavbe druhého jadrového reaktora v elektrárni Krško. Náklady na projekt sa odhadujú na 10 miliárd eur.- Svetová meteorologická organizácia potvrdila, že najvyššia teplota v Európe bola zaznamenaná v roku 2021, keď na kontinente namerali 48,8 stupňa Celzia. Spoločnosť Neuralink po prvý raz implantovala čip d o ľudského mozgu.