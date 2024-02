Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke protestujúci počas hymny na zhromaždení iniciatívy Za slušné Slovensko na 6. výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej v Bratislave 21. februára 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Demonštranti držia transparenty na podporu zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea pred budovou britského Najvyššieho súdu v Londýne v utorok 20. februára 2024. Foto: TASR/AP

Bratislava 22. februára (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR vo štvrtok 22. februára 2024 - 5.45 h. Túžba po slušnom a spravodlivom Slovensku, ktorú dala spoločnosť najavo po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, je aktuálna aj dnes. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla včera po tom, ako si uctila pamiatku zavraždenej dvojice pri pamätníku na Námestí SNP v Bratislave.- Téma vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice je zneužívaná na politické účely. Zhodli sa na tom minister spravodlivosti Boris Susko a šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (obaja Smer-SD). Tisíce ľudí sa včera podvečer zišli na Námestí slobody v Bratislave na spomienkovom zhromaždení pri príležitosti šiesteho výročia zavraždenia novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podobné zhromaždenia sa zároveň konali v troch desiatkach miest po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Dočasné útočisko sa bude na Slovensku poskytovať do 4. marca 2025. Včera o tom rozhodla vláda. Slovenská republika začala s poskytovaním dočasného útočiska po vypuknutí vojny na Ukrajine a s tým súvisiacim prílevom veľkého množstva osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom do krajín Európskej únie ako jeden z prvých európskych štátov.- Zabezpečenie júnových volieb do Európskeho parlamentu má vyjsť na takmer 14 miliónov eur. Včera to schválila vláda.- Zverejnenie obsiahlych právnych úprav v Zbierke zákonov trvá niekoľko týždňov, je to štandardný proces. V súvislosti s otázkami na zverejnenie schválenej novely Trestného zákona to vyhlásil minister spravodlivosti Boris Susko. Ministerstvo životného prostredia chce riešiť tému ilegálne postavených studní. Na Slovensku sú ich podľa šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (nominant SNS) tisíce. Envirorezort chce podľa neho riešiť aj cenu úžitkovej vody, ktorá sa na Slovensku 12 rokov nemenila.- Ministerstvo obrany SR pripravuje nové opatrenia na zatraktívnenie účasti mladých ľudí v aktívnych zálohách.- N ajvyšší súd SR odsúdil včera Sheilu Sz. na tri roky väzenia za extrémizmus a vyhrážanie na internete, kde sa zviditeľnila nenávistnými prejavmi voči moslimom.- Opozičná SaS odsudzuje zrušenie dotačnej výzvy v programe Ľudské práva. Považuje to za bezprecedentné. Ministerstvo spravodlivosti SR zrušilo aktuálnu dotačnú výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Ľudské práva 2024 s alokáciou 769.500 eur, prostriedky plánuje použiť na pomoc obetiam násilia.- Občianske organizácie žiadajú obnovenie dotačnej výzvy na podporu ľudských práv. Polícia avizuje v súvislosti s dnešnými protestmi farmárov, poľnohospodárov a potravinárov viaceré opatrenia na území celého Slovenska. Na cesty prvej, druhej i tretej triedy po celom Slovensku dnes vyrazí 4000 farmárov s vyše 2200 kusmi poľnohospodárskej techniky. Súčasťou protestu je aj blokácia dvoch hraničných priechodov.- V Bratislave je zhromaždenie avizované od 9.00 do 15.00 h a vyžiada si dopravné obmedzenia.- Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa včera v princípe dohodli na 13. balíku sankcií proti Rusku za jeho vojenskú agresiu na Ukrajine.a zvýšiť výdavky na obranu, uviedol poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.- Švajčiarska vláda zvyšuje svoje úsilie v boji proti spoločnostiam a osobám, ktorí využívajú neutrálnu krajinu na obchádzanie sankcií voči Rusku. Európski vyšetrovatelia spustili rozsiahlu operáciu zameranú proti rusko-euroázijskej zločineckej skupine na pranie špinavých peňazí.- Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vylúčila akúkoľvek spoluprácu s "priateľmi" ruského prezidenta Vladimira Putina v novom Európskom parlamente, ktorý vzíde z júnových eurovolieb. Zároveň uviedla, že jej cieľom je predložiť rámec prístupových rokovaní Európskej únie s Ukrajinou do začiatku leta. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol stretnutie s poľskou vládou s cieľom vyriešiť situáciu na spoločných hraniciach, kde protestujúci poľskí poľnohospodári blokujú dopravu.- Česko by mohlo získať darom ďalších 15 tankov Leopard 2A4 od Nemecka ako poďakovanie za vojenské dodávky Ukrajine. Britský Najvyšší súd včera ukončil dvojdňové pojednávanie v prípade žiadosti o vydanie zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea na stíhanie do USA. Verdikt sa očakáva najskôr v marci.