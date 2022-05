Správy z geologických prác by viac nemuseli byť utajované

Bratislava 4. mája (TASR) - Súkromné spoločnosti by po novom nemali zatajovať výsledky prieskumu, ktorý potvrdzuje kontamináciu pôdy a vôd. Verejne prístupné by mali byť záverečné správy financované z verejných zdrojov, záverečné správy z geologického prieskumu životného prostredia či zo sanácie geologického prostredia a environmentálnej záťaže. Vyplýva to z novely zákona o geologických prácach, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR presunuli do druhého čítania.



"Cieľom návrhu zákona je zároveň sprístupniť dostupné údaje o pravdepodobných environmentálnych záťažiach," uvádza sa v predložených materiáloch. Novela má tiež zvýšiť informovanosť obcí a miest. Zaviesť by sa mala povinnosť oboznámiť objednávateľa záverečnej správy z geologického prieskumu alebo zo sanácie environmentálnej záťaže s rizikom pre zdravie a životné prostredie v ich katastrálnom území. Objednávateľ by mohol podľa materiálu písomne poveriť zhotoviteľa geologických prác.



Doterajšia úprava umožňovala informácie z "utajených" záverečných správ poskytovať iba ústredným orgánom štátnej správy, ak ich nevyhnutne potrebovali na plnenie úloh vo verejnom záujme, priblížil envirorezort.