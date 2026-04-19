Sprejazdnili nový úsek diaľnice D1 z Bratislavy do Trnavy
Úsek bol uzavretý od piatkového (17. 4.) večera pre práce na presmerovaní premávky z dočasných obchádzkových vetiev na rozšírenú D1.
Bratislava 19. apríla (TASR) - Diaľnicu D1 od bratislavských Zlatých pieskov po križovatku Bernolákovo v nedeľu večer po 21.00 h sprejazdnili. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a ministerstvo dopravy. Úsek bol uzavretý od piatkového (17. 4.) večera pre práce na presmerovaní premávky z dočasných obchádzkových vetiev na rozšírenú D1.
„Motoristi majú k dispozícii zrekonštruovaný ťah D1 už aj v smere z hlavného mesta na Trnavu. Diaľničný výjazd z Bratislavy je tak zásadne jednoduchší, prehľadnejší, bezpečnejší a komfortnejší,“ oznámil rezort dopravy s tým, že pred týždňom sa začalo jazdiť aj po zrekonštruovanej a rozšírenej D1 v smere do hlavného mesta.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) uviedol, že vodiči majú po novom v oboch smeroch k dispozícii moderný ťah diaľnice. „Pričom v oboch smeroch môžu na časti úseku využívať moderný štvorpruh, dokopy osempruh,“ spresnil.
Projekt rozšírenia D1 pri Bratislave, ktorého súčasťou je aj križovatka diaľnic D1 a D4, je v súčasnosti jednou z najväčších dopravných investícií na západnom Slovensku. Diaľničiari chcú spúšťať jej vetvy postupne. „Začiatkom mája by sme chceli spustiť vetvu Rača - Trnava a postupne niekedy okolo druhej polovice júna, koncom júna by sme chceli križovatku spustiť do užívania celú. Samozrejme, ešte nejaké práce tu budú prebiehať. To sú práce už možno menej viditeľné, bude to niekde dolu pod mostami alebo v okách križovatiek,“ povedal generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
Minister dopravy tiež spomenul, že stále prebieha diskusia o tom, či bude na diaľnici štvorpruh aj v úseku až po Trnavu, alebo tam bude paralelná cesta na rýchlostnú cestu R1. „Robíme štúdiu realizovateľnosti na paralelnú cestu, ktorá by sa napájala priamo na R1. Myslím si, že to je lepšie riešenie aj z pohľadu potrebných výluk do budúcna, aby sme mali alternatívnu trasu,“ dodal Ráž s tým, že finálne rozhodnutie po štúdii realizovateľnosti bude pravdepodobne na niektorom z jeho nástupcov.
