Psychiatri kritizujú zrušenie postupu k osobám s transsexualizmom

Bratislava 3. apríla (TASR) - Psychiatri kritizujú zrušenie štandardného postupu, týkajúceho sa osôb s transsexualizmom. Poukazujú na to, že ide o rozhodnutie z iba nemedicínskych dôvodov. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR tak podľa nich neguje spoluprácu s odborníkmi, ktorí sa na postupe podieľali. Uviedol to Výbor Slovenskej psychiatrickej spoločnosti (SPsS) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) vo svojom stanovisku. Chce prehodnotiť zmysel jeho ďalšej spolupráce s rezortom.



"Je veľkým paradoxom, že MZ SR ruší z čisto nemedicínskych dôvodov štandardný postup, s ktorým sa v odbornej rovine plne stotožňuje. Situácia, keď odborná klinická prax podlieha rozhodnutiam na základe zástupných dôvodov, vytvára nebezpečný precedens s ďalekosiahlymi dôsledkami. Týmto rozhodnutím ministerstvo neguje dlhoročnú spoluprácu s odbornými spoločnosťami a odborníkmi, ktorí sa podieľali na vypracovaní štandardného postupu práve na základe jeho požiadavky," skonštatoval výbor.



Podotkol, že rozhodnutie ich stavia do situácie, keď musia prehodnotiť charakter a zmysel ďalšej bilaterálnej spolupráce. "Pokiaľ odbornosť, skúsenosti a vedomosti nie sú od nás požadovaným vkladom a nie sú brané do úvahy, nevidíme ako výbor SPsS SLS priestor na ďalšiu zmysluplnú spoluprácu s MZ SR," podotkol. Verí, že rezort nájde spôsob riešenia medzirezortných problémov bez potreby rušenia odborných postupov reflektujúcich medicínu založenú na dôkazoch v záujme poskytovania zdravotnej starostlivosti de lege artis.



Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom je zrušený od stredy. Rezort to odôvodnil okrem iného aj tým, že vec má aj etický a celospoločenský dosah. Prijatie postupu nebolo podľa neho spoločnosti dostatočne komunikované. Upozornil, že s tým súviseli množiace sa problémy jeho implementácie. S odborným obsahom postupu sa stotožňuje. Avizoval, že s ministerstvom vnútra bude hľadať medzirezortnú koordináciu tak, aby po absolvovaní medicínskej intervencie došlo aj k jeho správnemu legislatívnemu spracovaniu.