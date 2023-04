SPsS: Návrh novely zákona o rodnom čísle nemá odborný základ

Bratislava 6. apríla (TASR) - Návrh novely zákona o rodnom čísle nemá medicínsky ani odborný základ a nijakým spôsobom neprispeje k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti. Upozornila na to Slovenská psychiatrická spoločnosť (SPsS). Návrh je tiež podľa nej zjavne neetický a ohrozuje ľudské práva a slobody.



Odborníci si myslia, že novela by mohla, naopak, zdravotnú starostlivosť v mnohých prípadoch sproblematizovať, zablokovať alebo úplne znemožniť. Kritizujú, že v prípade jej schválenia by mohli jedinci zmeniť svoje rodné číslo len na základe pohlavia určeného genetickým testom. SPsS pritom poukazuje na nejednoznačnosti genetického testu na správne určenie pohlavia.



"Genetické pohlavie, teda kombinácia XX alebo XY pohlavných chromozómov, sa síce považuje za základ biologického pohlavia, zohľadňujú sa však ďalšie aspekty (okrem genetickej, aj napríklad hormonálne, gonadálne, genitálne, psychologické). Existuje mnoho stavov, pri ktorých genetický test nie je jasným ukazovateľom pohlavia," vysvetlili odborníci.



Poukazujú napríklad na niektoré geneticky podmienené poruchy, ktoré sú charakteristické chýbaním jedného pohlavného chromozómu či nadpočetným pohlavným chromozómom. "Rozpoznávame aj intersexuálne stavy, ktoré sú charakteristické iným genetickým ako gonadálnym pohlavím (pohlavie určené na základe pohlavných hormónov produkovaných pohlavnými žľazami a ich účinkov), pričom v obidvoch prípadoch ide o kategórie takzvaného biologického pohlavia," dodali.



Genetické pohlavie podľa nich nie je vôbec určujúce pre prežívanie príslušnosti k určitému pohlaviu v prípade transrodových osôb, u ktorých by takýto návrh zákona úplne znemožnil právnu tranzíciu. "Čo je zavŕšenie medicínsky asistovanej tranzície a jedným z centrálnych vyústení a cieľov zdravotnej starostlivosti o tieto osoby," podotkli.



Vyhlásenie SPsS podporujú aj hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre psychiatriu Ľubomíra Izáková, sekcia sexuológie SPsS, Slovenská sexuologická spoločnosť, Slovenská endokrinologická spoločnosť, Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť, Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky.



Novela zákona o rodnom čísle z dielne OĽANO a Sme rodina prešla do druhého čítania 21. marca. V prípade zmeny pohlavia by sa podľa návrhu nemalo zmeniť rodné číslo. Má to byť možné len v prípade jeho nesprávneho určenia.



"Zmenou sa zabezpečuje, aby bolo možné zmeniť rodné číslo osoby pri nesprávne určenom pohlaví osoby na základe lekárskeho posudku, ktorý je potvrdením genetických výsledkov určenia skutočného biologického pohlavia," píše sa v návrhu novely.