ŠPÚ: Mladí ľudia vytvoria poradný orgán pri zmenách vo vzdelávaní

Bratislava 11. júna (TASR) - Dôležitou súčasťou tvorby návrhov štátnych koncepcií, zvlášť v oblasti výchovy a vzdelávania, by malo byť poznanie názorov a skúseností mladých ľudí. Práve na ich podnet zriadili Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže žiacky poradný výbor. Prostredníctvom neho dostanú žiaci príležitosť vyjadrovať sa k zmenám v oblasti vzdelávania, mládežníckych politík a prinášať aj vlastné podnety. TASR o tom informovala Katarína Obuchová zo ŠPÚ.O členstvo sa môže uchádzať akýkoľvek mladý človek od šiesteho ročníka základnej školy až po posledný ročník stredných škôl. Ovplyvňovať podobu vzdelávania, vyjadrovať sa k fungovaniu škôl a prispievať k ich skvalitňovaniu, to sú hlavné dôvody, prečo Šimon Babjak, mládežnícky delegát SR pri OSN a autor myšlienky vzniku poradného orgánu žiakov, oslovil ŠPÚ. Pôjde o stály poradný orgán oboch, ŠPÚ aj IUVENTY, k témam, ktoré sú v ich pôsobnosti.uviedol Babjak.Nový orgán bude miestom pre vzájomný dialóg a vyjadrovanie názorov jeho členov, a to k rôznym oblastiam výchovy a vzdelávania.uviedla Miroslava Hapalová, riaditeľka ŠPÚ. Členovia budú takisto vypracovávať a predkladať návrhy na zlepšenie a skvalitnenie podmienok žiakov v školách aj v spoločnosti.Život mladých sa odohráva aj mimo školy.povedal generálny riaditeľ IUVENTY Peter Lenčo.Žiacky poradný orgán bude mať 16 členov rovnomerne zastupujúcich základné a stredné školy, všetky kraje, chlapcov a dievčatá, menšiny a rozmanité spoločenské skupiny. Členom sa môže stať žiak od šiesteho ročníka druhého stupňa základnej školy po posledný ročník strednej školy na obdobie dvoch rokov. Prihlasovanie sa je otvorené do 30. júna.