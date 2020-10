ŠPÚ s Nadáciou Zastavme korupciu vzdelávaním bojujú proti korupcii

Bratislava 6. októbra (TASR) – Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) spolu s Nadáciou Zastavme korupciu sa podpisom memoranda dohodli na spolupráci pri posilňovaní hodnotového vzdelávania na školách. Obe inštitúcie sa spojili, aby do škôl priniesli aktuálne témy. V utorok počas tlačovej konferencie o tom informovala riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.



Inštitúcie budú spolupracovať v oblasti podpory zavádzania etických hodnôt a štandardov do vzdelávania na základných a stredných školách. Okrem toho sa budú spolupodieľať na príprave metodiky pre triednych učiteľov. Jej súčasťou bude samostatná téma akademickej etiky.



Podľa signatárov memoranda jedna hodina občianskej náuky a etiky na to, aby sa žiaci viedli k hodnotám, nestačí. Podporná metodika bude vypracovaná pre triednych učiteľov, ktorí sa rozhodnú triednické hodiny venovať pre nadpredmetové hodnotové vzdelávanie. „Je potrebné, aby tieto témy boli integrálnou súčasťou vzdelávania na všetkých jeho stupňoch. Tým sa vytvára predpoklad pre podporu etického a elimináciu korupčného správania mladých ľudí v ich budúcom živote a celkovo v spoločnosti,“ uviedla riaditeľka ŠPÚ.



„Škola je miesto, kde sa deti stretávajú s rôznymi príkladmi neetického správania. Správne nastavenie hodnôt a vyhranenie sa voči takémuto správaniu v mladom veku neskôr pôsobí ako antikorupčné očkovanie,“ poznamenala Zuzana Vasičák Očenášová z Nadácie Zastavme korupciu. Podľa riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu Zuzany Petkovej je postoj ku korupcii v dospelosti do veľkej miery ovplyvnený sériou zážitkov neférového správania z detstva. Ako dodala, nadácia bude poskytovať svoje služby bezodplatne.



Nadácia Zastavme korupciu pracuje na tom, aby slovenské školy formovali čestných ľudí. V rámci projektu Na férovku pracovala s niekoľkými strednými školami, ktoré riešili témy šikany, odpisovania či obchádzania pravidiel. „Dlhodobo zanedbávaná a hodinovo poddimenzovaná hodnotová výchova viedla k iniciatíve sformovať pracovnú skupinu pri ŠPÚ v oblasti nadpredmetového hodnotového vzdelávania. Tento krok predstavuje novú víziu spolupráce širšieho spektra subjektov pri zavádzaní etických štandardov do systému vzdelávania,“ dodala Dáša Vargová zo ŠPÚ.