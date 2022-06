ŠPÚ zverejnil informácie v súvislosti so vzdelávaním detí cudzincov

Bratislava 7. júna (TASR) - Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) na novej podstránke www.statpedu.sk/sk/cudzinci/ sprehľadnil všetky dostupné metodické odporúčania a ďalšie informácie v súvislosti so vzdelávaním detí cudzincov. Informuje o tom ŠPÚ na svojom webe.



"V ŠPÚ sme pripravení pomôcť a poskytnúť školám potrebnú metodickú podporu pri príchode nových žiakov, ktorí sú zároveň deťmi cudzincov," uviedol ústav. V uplynulých rokoch vypracoval metodické odporúčania, ako deťom prichádzajúcim z cudziny pomôcť s adaptáciou v slovenských školách, ako postupovať pri zaradení do ročníka a tiež ako postupovať pri ich hodnotení.



Obsah je na stránke rozdelený do viacerých sekcií. Ide o integráciu detí cudzincov, slovenčina ako druhý jazyk, klíma školy, pre učiteľov, externé zdroje a Ukrajina.



Na podstránke nájdu záujemcovia aj formulár na zasielanie podnetov na vylepšenie obsahu.