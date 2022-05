Spúšťačom astmy môže byť peľ či cigaretový dym, približuje asociácia

Bratislava 3. mája (TASR) - Spúšťačom astmy môže byť peľ alebo cigaretový dym, významným faktorom je tiež kvalita ovzdušia. Pri príležitosti utorkového Svetového dňa astmy to pripomína Slovenská asociácia alergologických a astmatických pacientov (SAAAP) a hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá. Podľa posledných údajov NCZI z roku 2020 žije na Slovensku viac ako 94.000 astmatikov.



Témou tohtoročného dňa astmy je podľa Sivej uzatváranie medzier v starostlivosti o astmu. "Stále pretrváva množstvo medzier, ktoré si vyžadujú pozornosť, aby sa znížil dosah ochorenia na pacientov, ktorému sa dá predísť, ako aj finančné náklady na zdravotnú starostlivosť. Dohľad nad týmto ochorením je podstatou liečby a môže byť dosiahnutý u väčšiny pacientov, ktorí sa k svojmu ochoreniu správajú zodpovedne a spolupracujú s lekármi," ozrejmila.



Priedušková astma celosvetovo postihuje viac ako 300 miliónov jedincov, podľa predpokladov tento počet do roku 2025 stúpne až na 400 miliónov. "I keď je astma stará ako ľudstvo samo, v priebehu 20. storočia (najmä v jeho druhej polovici) sme zaznamenali enormný nárast jej výskytu," uviedol prezident Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti (SLS) Ivan Solovič.



Príčiny astmy nie sú jednoznačné. K nebezpečným faktorom, ktoré prispievajú k jej rozvoju, patrí vdychovanie astmatických spúšťačov, ako sú alergény, tabakový dym či chemické látky. Významným faktorom je podľa odborníkov tiež kvalita ovzdušia. "Kvalita ovzdušia určuje, ako astmatici a alergici zvládnu deň. Merania pritom ukazujú, že ani jedno zo slovenských miest nedosahuje potrebnú kvalitu ovzdušia," upozornil Andrej Vilim zo SAAAP. Podotkol, že znečistenie ovzdušia zásadne prispieva nielen k zhoršeniu existujúcej astmy, ale je jedným z kľúčových faktorov pri zvyšovaní rizika jej vzniku vzniku. "Na Svetový deň astmy v roku 2022 preto chceme upriamiť pozornosť na znečistenie ovzdušia, respektíve kvalitu vzduchu, ktorú vieme všetci ovplyvniť," dodal.



Prvý Svetový deň astmy sa v roku 1998 oslavoval vo viac ako 35 krajinách a odvtedy sa koná každý prvý utorok v máji. Organizuje ho Globálna iniciatíva pre astmu a podporuje ho i Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).