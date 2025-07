Spúšťajú adaptačné triedy na pomoc deťom, ktoré neovládajú slovenčinu

Bratislava 17. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR spúšťa prvé adaptačné triedy na pomoc žiakom s nedostatočnou znalosťou slovenského jazyka. Od školského roka 2025/2026 vzniknú pilotné adaptačné triedy na Základnej škole s materskou školou na Odborárskej ulici v Bratislave – Novom Meste. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu.



„Adaptačné triedy majú pomôcť deťom prekonať jazykovú bariéru a pripraviť ich na plynulé zapojenie sa do bežného vyučovania. V tejto škole sa projekt zameriava najmä na žiakov z vietnamskej komunity, ktorí tvoria výraznú časť školského kolektívu,“ uviedlo ministerstvo. Memorandum o spolupráci v stredu (16. 7.) podpísalo MŠVVaM, mestská časť Bratislava – Nové Mesto, škola, občianske združenie Vietnamské korene a člen Rady vlády SR pre národnostné menšiny Viet Nguyen.



Rezort podotkol, že adaptačné triedy budú prístupné aj pre deti iných národností, ktoré spĺňajú zákonné podmienky na ich zaradenie. Pilotný projekt bude podľa neho priebežne vyhodnocovaný a jeho výsledky môžu slúžiť ako základ pre rozšírenie konceptu aj do iných škôl na Slovensku.



„Týmto projektom pomáhame prekonať jazykovú bariéru v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu. Slovenská spoločnosť je rozmanitá a vzdelávací systém na túto skutočnosť musí reagovať. Adaptačné triedy sú nástrojom, ako deťom pomôcť čo najskôr sa začleniť do bežného vyučovania,“ poznamenal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Zriaďovanie adaptačných tried umožňuje legislatíva účinná od 1. januára tohto roka. Žiaci v týchto triedach budú podľa rezortu pracovať v menších skupinách so zameraním na rozvoj jazykových zručností, s prepojením na ďalšie vyučovacie predmety. Cieľom je pripraviť ich na úspešné zaradenie do bežných tried.



„Naša škola sa dlhodobo stretáva s jazykovou bariérou u detí cudzincov. Doterajšie jazykové kurzy boli užitočné, no adaptačné triedy poskytnú komplexnejšiu podporu a zabezpečia, že dieťa sa bude môcť čo najskôr plnohodnotne zapojiť do vzdelávacieho procesu,“ vysvetlila riaditeľka školy Jana Ondrigová. Škola sa podľa ministerstva na projekt pripravuje komplexne – od metodických úprav školského vzdelávacieho programu až po zabezpečenie materiálnych a personálnych podmienok.



Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako zriaďovateľ školy a partner memoranda bude úzko spolupracovať na monitorovaní a hodnotení výsledkov pilotného projektu. „Pilotný projekt adaptačných tried napĺňa naše priority – inováciu a spoluprácu. Pripravované opatrenie má potenciál pomôcť nielen žiakom na našej škole, ale bude slúžiť aj ako príklad pre širšiu implementáciu tohto inkluzívneho nástroja aj v ďalších školách na celom Slovensku,“ povedal starosta mestskej časti Matúš Čupka.



Do projektu sa zapojí aj občianske združenie Vietnamské korene, ktoré pôsobí v oblasti podpory integrácie detí z vietnamskej komunity. Poskytne terénnu a sociálnu podporu a bude pomáhať pri zriadení pilotnej adaptačnej triedy ako koordinátor. „Je to veľký krok pre našu komunitu, ale najmä pre deti, ktoré si zaslúžia šancu naplno rozvíjať svoj potenciál,“ uviedla predsedníčka združenia Claudia Alner. Viet Nguyen, člen Rady vlády SR pre národnostné menšiny, bude v rámci projektu zastupovať záujmy vietnamskej komunity a podporovať komunikáciu s rodičmi detí.