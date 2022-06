Spustenie školského semafora bude závisieť od situácie s epidémiou

Bratislava 26. júna (TASR) - Opätovné spustenie školského semafora bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



Momentálne je školský semafor pozastavený pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie a školy sa aktuálne riadia usmernením k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. "Jeho cieľom je aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie," spresnili z ministerstva školstva.



Rezort školstva sa pripravuje na nasledujúci školský rok 2022/2023 a zároveň na bezpečný návrat žiakov do škôl v súvislosti s ochorením COVID-19. Školy už zisťovali od rodičov záujem o antigénové samotesty pre žiakov na nový školský rok 2022/2023. Prejavilo o ne záujem 48 percent zo všetkých detí. Medzi nimi zatiaľ ešte nie sú započítaní žiaci prvých ročníkov.



Testovanie sa bude podľa rezortu realizovať podľa potreby v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19 podľa inštrukcií MŠVVaŠ SR. "Iné opatrenia v súvislosti so zabezpečením bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 budú vyplývať z aktuálnej epidemickej situácie, ako aj z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutí ministra školstva, ako aj z odborných odporúčaní s cieľom zvládnutia pandémie ochorenia COVID-19 tak, ako to bolo v školskom roku 2021/2022," dodal rezort školstva.