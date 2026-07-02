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Spustia pilotné overovanie nového modelu vzdelávania sestier
Model 1+4 vytvára podľa ministerstva novú vzdelávaciu cestu bez akéhokoľvek zníženia kvality vzdelávania.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Od 1. septembra sa na Slovensku spúšťa pilotné overovanie novej vzdelávacej cesty pre budúce všeobecné sestry. Pôjde o tzv. model 1+4. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR tým uskutočňuje ďalší konkrétny krok v rámci napĺňania Stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040, ktorej cieľom je pripraviť väčší počet kvalifikovaných sestier pri plnom zachovaní európskych štandardov kvality vzdelávania. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.
Model 1+4 vytvára podľa ministerstva novú vzdelávaciu cestu bez akéhokoľvek zníženia kvality vzdelávania. Žiaci po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania, ktorý bude ukončený samostatným dokladom o vzdelaní. Následne budú pokračovať štvorročným odborným štúdiom v študijnom odbore všeobecná sestra.
„Tento model bol konzultovaný s Európskou komisiou a spĺňa všetky požiadavky európskej legislatívy v súlade so smernicou 2005/36/ES. Absolventi tak získajú kvalifikáciu, ktorá je automaticky uznávaná vo všetkých členských štátoch Európskej únie,“ dodalo MZ.
Do pilotného overovania sa od školského roka 2026/2027 zapája šesť stredných zdravotníckych škôl v Bratislave, Trnave, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Školy boli vybrané tak, aby zabezpečili rovnomerné regionálne pokrytie Slovenska a zároveň disponovali potrebnými odbornými, personálnymi a materiálno-technickými kapacitami. Všetkých šesť oslovených škôl potvrdilo záujem zapojiť sa do pilotného overovania a zároveň deklarovalo záujem zo strany žiakov aj ich zákonných zástupcov.
„Za každou sestrou je príbeh pacienta, ktorý potrebuje pomoc. Našou zodpovednosťou je urobiť všetko pre to, aby ich bolo aj v budúcnosti dostatok,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Podotkol, že model 1+4 je výsledkom odbornej prípravy, konzultácií s Európskou komisiou aj diskusií so zástupcami sektora v rámci odvetvovej tripartity.
Reforma vzdelávania zdravotníckych pracovníkov patrí medzi strategické priority Ministerstva zdravotníctva SR vychádzajúce zo Stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040. Cieľom reformy je zabezpečiť, aby mali pacienti na Slovensku aj v budúcnosti prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej dostatočným počtom odborne pripravených všeobecných sestier.
Model 1+4 vytvára podľa ministerstva novú vzdelávaciu cestu bez akéhokoľvek zníženia kvality vzdelávania. Žiaci po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania, ktorý bude ukončený samostatným dokladom o vzdelaní. Následne budú pokračovať štvorročným odborným štúdiom v študijnom odbore všeobecná sestra.
„Tento model bol konzultovaný s Európskou komisiou a spĺňa všetky požiadavky európskej legislatívy v súlade so smernicou 2005/36/ES. Absolventi tak získajú kvalifikáciu, ktorá je automaticky uznávaná vo všetkých členských štátoch Európskej únie,“ dodalo MZ.
Do pilotného overovania sa od školského roka 2026/2027 zapája šesť stredných zdravotníckych škôl v Bratislave, Trnave, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Školy boli vybrané tak, aby zabezpečili rovnomerné regionálne pokrytie Slovenska a zároveň disponovali potrebnými odbornými, personálnymi a materiálno-technickými kapacitami. Všetkých šesť oslovených škôl potvrdilo záujem zapojiť sa do pilotného overovania a zároveň deklarovalo záujem zo strany žiakov aj ich zákonných zástupcov.
„Za každou sestrou je príbeh pacienta, ktorý potrebuje pomoc. Našou zodpovednosťou je urobiť všetko pre to, aby ich bolo aj v budúcnosti dostatok,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Podotkol, že model 1+4 je výsledkom odbornej prípravy, konzultácií s Európskou komisiou aj diskusií so zástupcami sektora v rámci odvetvovej tripartity.
Reforma vzdelávania zdravotníckych pracovníkov patrí medzi strategické priority Ministerstva zdravotníctva SR vychádzajúce zo Stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040. Cieľom reformy je zabezpečiť, aby mali pacienti na Slovensku aj v budúcnosti prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej dostatočným počtom odborne pripravených všeobecných sestier.