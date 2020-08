Hlasovanie o novom zázve mosta cez Dunaj je vo finále

Bratislava 17. augusta (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR na facebookovom profile šéfa rezortu Andreja Doležala (nominant Sme Rodina) spustilo finálne hlasovanie o názve nového mosta cez Dunaj. Hlasujúci si môžu vybrať, či chcú Jarovský alebo Lužný most.



"Meno pre most je téma, ktorá si zaslúži širokú a slušnú diskusiu. Ideme do finále, nech rozhodnú skutočné hlasy a vyhrá najlepší," uviedol minister na sociálnej sieti.



Anketu o názve v poradí šiesteho mosta cez Dunaj spustil rezort dopravy v júni. V doterajších kolách sa medzi možnosťami objavovali napríklad názvy Most M. R. Štefánika, Most A. Dubčeka, Dunajský most, Kopáčsky most, Panónsky most či Španielsky most. Posledne menovaný dokonca postúpil počtom hlasov do finále, pri kontrole sa však preukázalo, že väčšina hlasov pochádzala z falošných, resp. účelovo vytvorených zahraničných účtov.



Po novom moste by mali motoristi jazdiť v roku 2021. Je súčasťou nultého obchvatu D4 a prepája dve veľké časti Dunajského súmostia - hlavný most a východné predmostie na rozostavanom úseku diaľnice Bratislava, Jarovce – Ivanka, sever.