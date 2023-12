Spustili mimoriadnu výzvu Obnov dom, alokáciu zvýšili na 27 miliónov

Bratislava 1. decembra (TASR) - Mimoriadna výzva Obnov dom je spustená. Alokáciu výzvy zvýšili z pôvodných 15 miliónov eur na 27 miliónov eur. Majitelia rodinných domov zasiahnutých zemetrasením a krupobitím tak môžu od piatka požiadať o finančný príspevok na rekonštrukciu. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Prijímanie žiadostí spustila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) o 9.00 h. "Žiadatelia sa nemusia obávať, že nestihnú vyplniť a odoslať potrebnú projektovú dokumentáciu. Mimoriadna výzva bude totiž otvorená do konca júla 2024," uviedol envirorezort.



Mimoriadna výzva môže podporiť 1200 majiteľov rodinných domov a počíta s pomocou 95 percent z celkových oprávnených nákladov projektu. Finančný príspevok na jednu žiadosť môže dosiahnuť až 22.800 eur. "Novinkou, ktorá uľahčí majiteľom obnovu ich domov, je vyplatenie zálohy do výšky 7000 eur," priblížilo MŽP.



SAŽP zverejnila na webe www.obnovdom.sk zoznam obcí, ktorých sa mimoriadna výzva týka. Zoznam sa priebežne aktualizuje a dopĺňa podľa požiadaviek dotknutých samospráv. Všetky domy, ktoré sú na zozname, nemajú automatický nárok na príspevok, upozorňuje ministerstvo. SAŽP overuje vek domu, ktorý musí byť postavený pred rokom 2013. Nárok na finančný príspevok nemajú ani majitelia chát a iných stavieb.



"Ak na zozname nie ste a dom ste mali poškodený, žiadosť viete podať a SAŽP vás následne vyzve, aby ste zabezpečili zaradenie do zoznamu cez starostu vašej obce. Alebo môžete najprv o zaradenie požiadať starostu, a následne žiadosť podať," vysvetlila zástupkyňa riaditeľa SAŽP Kristína Korčeková.



Majitelia rodinných domov, ktorí majú sťažený prístup k internetu, sa môžu obrátiť na regionálne kancelárie v Prešove a v Košiciach, na zaškolených pracovníkov obecných a mestských úradov. Pomôžu im podľa MŽP s vysvetlením podmienok výzvy, vyplnením formulára žiadosti, prekontrolovaním jej správnosti a úplnosti príloh. Zoznam a kontaktné údaje dostupných pracovníkov budú postupne zverejnené na webe.



K žiadosti je potrebné priložiť splnomocnenie pre žiadateľa v prípade viacerých spoluvlastníkov domu, farebnú dokumentáciu domu pred obnovou a potvrdenie o vlastníctve bankového účtu. Energetický certifikát budovy (ECB) alebo projektové energetické hodnotenie domu (PEH) stačí predložiť spolu s ECB po obnove až pri koncovej žiadosťou o platbu, teda do 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy. "Záujemcom však dôrazne odporúčame zaobstarať si energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie pred obnovou čo najskôr, keďže aj vďaka nim bude žiadateľ vedieť, akými úpravami svojho domu dosiahne minimálnu potrebnú úsporu 25 percent," doplnila Korčeková.