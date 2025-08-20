Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Slovensko

Spustili prvú fázu optimalizácie e-služieb Národnej evidencie vozidiel

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk - Viktória Brincková

Pri získavaní informácií o vozidle ministerstvo vnútra zároveň rozšírilo ponuku údajov o najazdené kilometre či informácie o poslednej technickej či emisnej kontrole, ako aj o kontrole originality.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR spustilo prvú fázu optimalizácie elektronických služieb Národnej evidencie vozidiel. Cieľom je zlepšiť a zjednodušiť elektronickú komunikáciu medzi majiteľmi a kupujúcimi motorových vozidiel. TASR o tom informoval tlačový odbor rezortu.

Používatelia po novom už nebudú musieť vypĺňať povinné polia vo formulároch údajmi, ktoré má ministerstvo vo svojich informačných systémoch. Proces udelenia splnomocnenia - súhlasu kupujúceho s prevodom držby na svoju osobu - sa zjednoduší, a to zaslaním odkazu priamo do elektronickej schránky kupujúceho, kde pri využití služby bude mať predvyplnené údaje.

Pri získavaní informácií o vozidle ministerstvo vnútra zároveň rozšírilo ponuku údajov o najazdené kilometre či informácie o poslednej technickej či emisnej kontrole, ako aj o kontrole originality.

Na základe používateľskej praxe sa takisto upravilo zasielanie technických správ. Po novom je možné zadávať aj údaje k domontovaniu ťažného zariadenia po dovoze.

Prihlásiť vozidlo po dovoze je už možné aj na pracovisku okresného úradu. Údaje o vozidle bude môcť kupujúci získať aj e-mailom odoslaným z prostredia MV SR. Držitelia či vlastníci vozidiel budú takisto od štátu dostávať upozornenia o blížiacom sa konci platnosti technickej či emisnej kontroly.

Viacerí určite uvítajú aj zefektívnenie vyhotovenia a vydávania tabuliek elektro TEČ,“ dodalo ministerstvo.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?