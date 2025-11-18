< sekcia Slovensko
Spustili registráciu na 12. ročník podujatia od Tatier k Dunaju
Dvanásty ročník sa nesie v duchu hesla „Liečte sa. Hýbte sa.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Osvetové cyklistické podujatie Od Tatier k Dunaju, ktoré zvyšuje povedomie o skleróze multiplex má spustenú registráciu. Dvanásty ročník sa nesie v duchu hesla „Liečte sa. Hýbte sa. Žite“. Stojí za ním združenie Sclerosis multiplex Nádej. V budove Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o tom v utorok informovali predsedníčka združenia Jaroslava Valčeková, predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD), šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD), minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) a prednosta kliniky neurológie Univerzitnej nemocnice - Nemocnice svätého Michala František Jurčaga.
Podľa šéfa rezortu práce je podujatie symbolom spolupatričnosti, odvahy a odhodlania ľudí žijúcich s diagnózou skleróza multiplex. „Podujatie spája pacientov, lekárov, fyzioterapeutov, športovcov, ale ako aj vidíte, politikov. Okrem tej športovej výzvy je jeho hlavným cieľom a zameraním šíriť povedomie a edukáciu. Chceme poslať odkaz ľuďom postihnutým týmto ochorením, aby boli aktívni, aby žili naplno a hlavne, že v tom nie sú sami,“ uviedol Tomáš.
Raši objasnil, že podujatie sa zrodilo pred 12 rokmi v Národnej rade SR v parlamentnom výbore pre zdravotníctvo. „To, čo je pre nás bežné, je pre týchto pacientov často nerealizovateľné - ako si ráno umyť zuby, zaviazať šnúrky, obliecť sa alebo chodiť bez toho, aby sa človek nebál, že kvôli strate rovnováhy padne,“ podotkol.
Podľa šéfa rezortu zdravotníctva je záchyt ochorenia čoraz častejší. Ozrejmil, že rezortu sa podarilo do novej zmluvy s držiteľom registrácie najčastejšie používaného moderného lieku na sklerózu multiplex presadiť, aby sa ním mohli od marca budúceho roka liečiť ďalší pacienti. „Bude to plne hradené z verejného zdravotného poistenia. A to nie je všetko, pretože s držiteľom registrácie tej ďalšej, inovatívnejšej molekuly rokujeme o tom, aby sa presadila do prvej línie a aby sa mohli používať tieto lieky už v skoršej fáze. V krátkej dobe očakávame finálne rozhodnutie držiteľa licencie,“ priblížil.
Jurčaga objasnil, že na Slovensku je odhadom celkovo 8000 pacientov so sklerózou multiplex, pričom postihuje hlavne ľudí v produktívnom veku. Zdôraznil, že je dôležité ochorenie odhaliť čo najskôr. „Ide o ochorenie, ktoré je zápalovo-degeneratívne, je to zápal centrálneho nervového systému, mozgu a miechy a má množstvo príznakov. (...) Je tam typická únava, poruchy citlivosti, motoriky, závraty, poruchy koordinácie (...) našťastie patríme ku krajinám, ktoré majú inovatívnu liečbu k dispozícii a my už dlhé roky liečime pacientov modernými a efektívnymi liekmi,“ spresnil.
Tomáš poukázal na to, že pacienti v pokročilom štádiu sú predmetom dlhodobej sociálnej starostlivosti. Pripomenul, že od prvého septembra fungujú v praxi integrované posudky. Vie si zároveň predstaviť aj úplné zjednotenie posudkovej činnosti tak, aby posudky vydával len jeden úrad. „Sme v komunikácii so Sociálnou poisťovňou, ako zjednotiť tieto veci definitívne a komplexne pod jednu strechu (...) Bol by to ideálny systém, že človek príde iba na jeden úrad a bude posúdený pre kompenzačný príspevok, pre sociálnu službu aj pre potreby invalidného dôchodku,“ uzavrel.
Podľa šéfa rezortu práce je podujatie symbolom spolupatričnosti, odvahy a odhodlania ľudí žijúcich s diagnózou skleróza multiplex. „Podujatie spája pacientov, lekárov, fyzioterapeutov, športovcov, ale ako aj vidíte, politikov. Okrem tej športovej výzvy je jeho hlavným cieľom a zameraním šíriť povedomie a edukáciu. Chceme poslať odkaz ľuďom postihnutým týmto ochorením, aby boli aktívni, aby žili naplno a hlavne, že v tom nie sú sami,“ uviedol Tomáš.
Raši objasnil, že podujatie sa zrodilo pred 12 rokmi v Národnej rade SR v parlamentnom výbore pre zdravotníctvo. „To, čo je pre nás bežné, je pre týchto pacientov často nerealizovateľné - ako si ráno umyť zuby, zaviazať šnúrky, obliecť sa alebo chodiť bez toho, aby sa človek nebál, že kvôli strate rovnováhy padne,“ podotkol.
Podľa šéfa rezortu zdravotníctva je záchyt ochorenia čoraz častejší. Ozrejmil, že rezortu sa podarilo do novej zmluvy s držiteľom registrácie najčastejšie používaného moderného lieku na sklerózu multiplex presadiť, aby sa ním mohli od marca budúceho roka liečiť ďalší pacienti. „Bude to plne hradené z verejného zdravotného poistenia. A to nie je všetko, pretože s držiteľom registrácie tej ďalšej, inovatívnejšej molekuly rokujeme o tom, aby sa presadila do prvej línie a aby sa mohli používať tieto lieky už v skoršej fáze. V krátkej dobe očakávame finálne rozhodnutie držiteľa licencie,“ priblížil.
Jurčaga objasnil, že na Slovensku je odhadom celkovo 8000 pacientov so sklerózou multiplex, pričom postihuje hlavne ľudí v produktívnom veku. Zdôraznil, že je dôležité ochorenie odhaliť čo najskôr. „Ide o ochorenie, ktoré je zápalovo-degeneratívne, je to zápal centrálneho nervového systému, mozgu a miechy a má množstvo príznakov. (...) Je tam typická únava, poruchy citlivosti, motoriky, závraty, poruchy koordinácie (...) našťastie patríme ku krajinám, ktoré majú inovatívnu liečbu k dispozícii a my už dlhé roky liečime pacientov modernými a efektívnymi liekmi,“ spresnil.
Tomáš poukázal na to, že pacienti v pokročilom štádiu sú predmetom dlhodobej sociálnej starostlivosti. Pripomenul, že od prvého septembra fungujú v praxi integrované posudky. Vie si zároveň predstaviť aj úplné zjednotenie posudkovej činnosti tak, aby posudky vydával len jeden úrad. „Sme v komunikácii so Sociálnou poisťovňou, ako zjednotiť tieto veci definitívne a komplexne pod jednu strechu (...) Bol by to ideálny systém, že človek príde iba na jeden úrad a bude posúdený pre kompenzačný príspevok, pre sociálnu službu aj pre potreby invalidného dôchodku,“ uzavrel.