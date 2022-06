Spustili tretí ročník Programu ochrany prírody

Bratislava 2. júna (TASR) - Environmentálny fond v spolupráci so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR spustil už tretí ročník Programu ochrany prírody (POP). "O dotáciu v grantovom programe možno požiadať do 25. júla," informovala manažérka pre komunikáciu ŠOP Kristína Bocková.



Pripomenula, že dotácie podporia projekty, ktoré zabezpečujú starostlivosť o chránené územia, podporujú ochranu prírody či zvyšujú pozitívny vzťah obyvateľstva k starostlivosti o životné prostredie.



"Maximálna výška dotácie pre fyzické osoby, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť, obce, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie je 8000 eur. Mikroregionálne združenia obcí a miestne akčné skupiny môžu získať finančnú podporu až do výšky 10.000 eur," dodala Bocková.



V roku 2021 bolo z Programu ochrany prírody realizovaných 34 projektov a celkový objem poskytnutých finančných prostriedkov dosiahol takmer 130.000 eur.