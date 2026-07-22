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SR a Azerbajdžan sa dohodli na výmene a ochrane utajovaných informácií
Slovensko a Azerbajdžan v posledných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú aj viaceré návštevy na najvyššej úrovni.
Autor TASR
Baku 22. júla (TASR) - Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Roman Konečný. Informovali o tom v stredu azerbajdžanské médiá, informuje TASR.
Konečný viedol delegáciu na návšteve Azerbajdžanu, kde rokoval so šéfom tamojšej štátnej bezpečnosti Alim Nagijevom o „viacerých naliehavých otázkach spoločného záujmu“, uviedol server trend.az s odvolaním sa vyhlásenie služby.
„Po stretnutí sa konala slávnostná ceremónia podpísania Dohody medzi vládou Azerbajdžanskej republiky a vládou Slovenskej republiky o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií, ktorej cieľom je rozšíriť spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti bezpečnosti,“ píše sa vo vyhlásení.
Slovensko a Azerbajdžan v posledných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú aj viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Premiér SR Robert Fico v roku 2024 v Baku podpísal s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom deklaráciu o vytvorení strategického partnerstva.
Prezident SR Peter Pellegrini vlani počas návštevy Alijeva v Bratislave označil Slovensko a Azerbajdžan za spriatelené krajiny a strategických partnerov, pričom avizoval zintenzívnenie spolupráce vo viacerých oblastiach, napríklad v energetike, moderných technológiách či obrane. Pellegrini oficiálnu návštevu Azerbajdžanu absolvoval minulý týždeň.
Konečný viedol delegáciu na návšteve Azerbajdžanu, kde rokoval so šéfom tamojšej štátnej bezpečnosti Alim Nagijevom o „viacerých naliehavých otázkach spoločného záujmu“, uviedol server trend.az s odvolaním sa vyhlásenie služby.
„Po stretnutí sa konala slávnostná ceremónia podpísania Dohody medzi vládou Azerbajdžanskej republiky a vládou Slovenskej republiky o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií, ktorej cieľom je rozšíriť spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti bezpečnosti,“ píše sa vo vyhlásení.
Slovensko a Azerbajdžan v posledných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú aj viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Premiér SR Robert Fico v roku 2024 v Baku podpísal s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom deklaráciu o vytvorení strategického partnerstva.
Prezident SR Peter Pellegrini vlani počas návštevy Alijeva v Bratislave označil Slovensko a Azerbajdžan za spriatelené krajiny a strategických partnerov, pričom avizoval zintenzívnenie spolupráce vo viacerých oblastiach, napríklad v energetike, moderných technológiách či obrane. Pellegrini oficiálnu návštevu Azerbajdžanu absolvoval minulý týždeň.