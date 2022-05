Lengvarský: Slovensko a Česko finalizujú spoluprácu záchraniek

Bratislava 2. mája (TASR) - Slovenskí a českí záchranári by mali spolupracovať v prihraničných oblastiach. V súčasnosti sa dokončujú zmluvy o spolupráci záchranných systémov. Po pondelkovom rokovaní s ministrom zdravotníctva ČR Vlastimilom Válkom to avizoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



"Ide o to, aby pacienti v prihraničných oblastiach dostali zdravotnú starostlivosť v čo najkratšej dobe a v požadovanej kvalite a je jedno, či bude sanitka z českej alebo slovenskej strany," priblížil Lengvarský.



Princípom zmluvy má byť podľa jeho slov koordinácia slovenských a českých záchranných služieb. V prípade potreby zo Slovenska by sa mohli využiť české sanitné vozidla, a, naopak. Uľahčili by sa tým tiež zásahy pri udalostiach s hromadným postihnutím osôb, poukázal Lengvarský.



Zmluva by mohla začať platiť od začiatku budúceho roka. "Kreuje sa záverečné znenie zmluvy, ktoré prejde štandardným legislatívnym procesom. Je to prezidentská zmluva, musí ju odobriť prezidentka," doplnil Lengvarský.



Rezorty sa podľa ministrov dohodli na cezhraničnej spolupráci. "ČR bude od júla tohto roku predsedajúcou krajinou EÚ, Slovensko bude to isté v rámci V4. Naším dôležitým bodom rokovania bolo zjednotiť smery, ktorými sa budeme uberať," zhrnul Lengvarský.