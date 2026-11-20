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SR a ČR podpísali memorandum o spolupráci v oblasti onkológie
Cieľom spolupráce je podľa Šaška zabezpečiť čo najplynulejšiu cestu pacienta od identifikácie ochorenia až po výber a poskytnutie najvhodnejšej liečby.
Autor TASR,aktualizované
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Piešťany 20. novembra (TASR) - Slovensko a Česká republika posilnia spoluprácu v oblasti onkologickej starostlivosti. Ministri zdravotníctva oboch krajín Kamil Šaško (Hlas-SD) a Adam Vojtěch v piatok v Piešťanoch podpísali memorandum o spolupráci pri implementácii najmodernejších liečebných metód a postupov pri liečbe onkologických ochorení. V krátkom čase má vzniknúť expertná pracovná skupina.
Dokument vytvára priestor na intenzívnejšiu výmenu odborných poznatkov, skúseností a dát medzi oboma krajinami. Expertná pracovná skupina sa bude venovať jednotlivým oblastiam spolupráce vrátane organizácie onkologickej starostlivosti, liečebných postupov, etických otázok a revíznych pravidiel.
Cieľom spolupráce je podľa Šaška zabezpečiť čo najplynulejšiu cestu pacienta od identifikácie ochorenia až po výber a poskytnutie najvhodnejšej liečby, pričom rozhodovanie má byť čo najviac podložené dátami a odbornými poznatkami. „Pri diagnóze rakoviny najdôležitejšiu úlohu zohráva vždy čas,“ zdôraznil minister.
Pripomenul, že Slovensko má schválený Národný onkologický plán do roku 2030. V rámci projektu Misia zdravia počíta aj s budovaním komplexnej infraštruktúry vrátane vzniku komplexných onkologických centier. Skúsenosti Českej republiky môžu podľa neho pomôcť Slovensku využiť už získané poznatky a vyhnúť sa niektorým chybám pri zavádzaní nových postupov.
Český minister zdravotníctva Vojtěch upozornil na rastúci výskyt onkologických ochorení v oboch krajinách. V Českej republike sú v súčasnosti hlavnou príčinou úmrtnosti kardiovaskulárne ochorenia, predpokladá sa však, že v horizonte približne desiatich rokov sa na prvé miesto dostanú onkologické ochorenia. „Zdravie nepozná hranice a myslím si, že to platí dvojnásobne o Slovenskej a Českej republike, kde sú vzťahy dlhodobo veľmi blízke,“ ozrejmil.
Za dôležité označil najmä včasný záchyt nádorových ochorení, podporu skríningových programov a centralizáciu vysoko špecializovanej zdravotnej starostlivosti. „S rastúcim počtom pacientov je kľúčové, aby sme dokázali onkologické ochorenia včas zachytiť a pacientov úspešne liečiť,“ zdôraznil. Ako príklad uviedol rakovinu prsníka, pri ktorej je podľa neho pri zachytení v prvom alebo druhom štádiu šanca na prežitie a uzdravenie pacientky takmer stopercentná.
Spomenul tiež, že partnerstvo sa nemá týkať iba samotnej liečby, ale aj prevencie. Obe krajiny majú schválené národné onkologické plány a môžu si navzájom odovzdávať skúsenosti s ich realizáciou. Ministri označili súčinnosť v zdravotníctve za prínosnú aj v ďalších oblastiach, napríklad v liekovej politike či cezhraničnej spolupráci záchranných systémov.
Dokument vytvára priestor na intenzívnejšiu výmenu odborných poznatkov, skúseností a dát medzi oboma krajinami. Expertná pracovná skupina sa bude venovať jednotlivým oblastiam spolupráce vrátane organizácie onkologickej starostlivosti, liečebných postupov, etických otázok a revíznych pravidiel.
Cieľom spolupráce je podľa Šaška zabezpečiť čo najplynulejšiu cestu pacienta od identifikácie ochorenia až po výber a poskytnutie najvhodnejšej liečby, pričom rozhodovanie má byť čo najviac podložené dátami a odbornými poznatkami. „Pri diagnóze rakoviny najdôležitejšiu úlohu zohráva vždy čas,“ zdôraznil minister.
Pripomenul, že Slovensko má schválený Národný onkologický plán do roku 2030. V rámci projektu Misia zdravia počíta aj s budovaním komplexnej infraštruktúry vrátane vzniku komplexných onkologických centier. Skúsenosti Českej republiky môžu podľa neho pomôcť Slovensku využiť už získané poznatky a vyhnúť sa niektorým chybám pri zavádzaní nových postupov.
Český minister zdravotníctva Vojtěch upozornil na rastúci výskyt onkologických ochorení v oboch krajinách. V Českej republike sú v súčasnosti hlavnou príčinou úmrtnosti kardiovaskulárne ochorenia, predpokladá sa však, že v horizonte približne desiatich rokov sa na prvé miesto dostanú onkologické ochorenia. „Zdravie nepozná hranice a myslím si, že to platí dvojnásobne o Slovenskej a Českej republike, kde sú vzťahy dlhodobo veľmi blízke,“ ozrejmil.
Za dôležité označil najmä včasný záchyt nádorových ochorení, podporu skríningových programov a centralizáciu vysoko špecializovanej zdravotnej starostlivosti. „S rastúcim počtom pacientov je kľúčové, aby sme dokázali onkologické ochorenia včas zachytiť a pacientov úspešne liečiť,“ zdôraznil. Ako príklad uviedol rakovinu prsníka, pri ktorej je podľa neho pri zachytení v prvom alebo druhom štádiu šanca na prežitie a uzdravenie pacientky takmer stopercentná.
Spomenul tiež, že partnerstvo sa nemá týkať iba samotnej liečby, ale aj prevencie. Obe krajiny majú schválené národné onkologické plány a môžu si navzájom odovzdávať skúsenosti s ich realizáciou. Ministri označili súčinnosť v zdravotníctve za prínosnú aj v ďalších oblastiach, napríklad v liekovej politike či cezhraničnej spolupráci záchranných systémov.