SR a ČR sa dohodli na policajnej spolupráci, aby zrýchlili kontroly

Praha 10. novembra (TASR) - Dohoda o výraznejšej policajnej spolupráci priamo na hraniciach Slovenska a Česka je výsledkom štvrtkovej pracovnej večere českého premiéra Petra Fialu a predsedu vlády SR Eduarda Hegera, ministrov vnútra a policajných prezidentov oboch krajín. Cieľom je zrýchliť kontroly a dať prevádzačom najavo, že hranica nie je priestupná. Povedal to český minister vnútra Vít Rakušan v relácii Českej televízie Události, komentáře, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Bude to systém vzájomnej policajnej spolupráce v blízkosti hraníc na oboch stranách hranice. Predídeme tak preťahovačkám ohľadom navrátených ľudí v rámci readmisií," povedal Rakušan.



"Trecie plochy" sa podľa českého ministra vnútra po dnešku výrazne zmenšili. "Je tu jasne definovaná spolupráca slovenskej a českej polície tak, aby celá tá procedúra bola rýchlejšia a aby viedla k jednému cieľu," uviedol Rakušan. Cieľom je vyslanie signálu, že na oboch stranách hranice dochádza k tak masovým kontrolám, že sa touto cestou migranti dostanú len veľmi ťažko.



Detaily dohody budú podľa Rakušana na spoločnom tlačovom brífingu komentovať obaja premiéri v piatok. Slovenskej strane Česko prisľúbilo aj konzultácie a pravidelné stretnutia pracovných skupín, ktoré budú hodnotiť prijaté opatrenia.



Podľa Rakušana sa kontroly neskončia 13. decembra, kedy uplynie termín schválený českou vládou. "Čísla tomu zatiaľ nenapovedajú. Slovenskej strane sme sľúbili, že každé ďalšie predĺženie prejde spoločným expertným rozhovorom. Nebude to len oznámenie, že kontroly predlžujeme," komentoval ďalšiu novinku český minister vnútra.



"Dnes sme sa na seba snažili byť dobrí, čo sa nám po celú dobu rokovania podarilo. So slovenskou stranou sme sa dohodli, že silné mediálne výroky ani jednej strane neprospievajú," komentoval atmosféru stretnutia vicepremiér.



Česko si podľa Rakušana stálo za tým, že znovuzavedené hraničné kontroly na spoločnej hranici majú zmysel. Zopakoval, že česká strana si nemyslí, že ich zavedením porušila Schengenský kódex.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)