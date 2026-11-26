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SR a ďalších päť krajín žiada financovanie palivovodov z rozpočtu EÚ
Šestica krajín zároveň žiada, aby pripravovaná Európska bezpečnostná stratégia uznala naliehavosť rozvoja infraštruktúry s dvojakým využitím, ktorá je kľúčová pre obranu Európy.
Autor TASR
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Brusel 26. novembra (TASR) - Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Litva a Rumunsko vyzvali Brusel, aby do budúceho dlhodobého rozpočtu Európskej únie zahrnul investície do vojenských palivovodov a skladovacích zariadení. Varujú, že zraniteľnosť dodávok energie ohrozuje obrannú pripravenosť Európy. S informáciou prišiel vo štvrtok večer portál Rapporteur a list má k dispozícii aj TASR.
V spoločnom liste z 24. novembra adresovanom šéfke diplomacie EÚ Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre obranu Andriusovi Kubiliusovi ministri obrany šiestich krajín žiadajú, aby sa rozšírenie Stredoeurópskeho systému potrubí (CEPS) na východné a juhovýchodné krídlo Únie stalo prioritou financovania bloku.
Ministri obrany vrátane Roberta Kaliňáka zároveň vyzývajú Európsku komisiu (EK), aby na podporu projektov palivovodov a skladovacích kapacít využila navrhovaný Európsky nástroj pre strategické spôsobilosti. Ten predstavila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v prejave o stave Únie v polovici septembra.
CEPS je súčasťou širšieho systému palivovodov NATO. Jeho rozšírenie smerom na východ by podľa ministrov posilnilo spoluprácu medzi EÚ a NATO.
List vznikol tesne pred mimoriadnym zasadnutím Európskej rady, ktoré na štvrtok zvolal jej predseda António Costa s cieľom rokovať o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034. Ministri v ňom výslovne žiadajú zahrnutie týchto investícií do rozpočtu a ich oprávnenosť na financovanie z prostriedkov EÚ.
Podľa týchto krajín rastúca vojenská aktivita Ruska v blízkosti hraníc EÚ spolu s nestabilitou na Blízkom východe a útokmi na energetickú infraštruktúru v krajinách Perzského zálivu odhaľujú slabiny európskych dodávateľských reťazcov palív.
„Zabezpečenie nepretržitých dodávok konvenčných palív je nevyhnutné na udržanie vojenských operácií, realizáciu obranných plánov a zaistenie vojenskej mobility, najmä počas krízy alebo konfliktu,“ upozornili ministri.
V liste poukazujú aj na výrazný nárast vojenských leteckých aktivít v Poľsku. Počet operačných letov poľských a spojeneckých lietadiel z poľských leteckých základní bol v roku 2025 o 535 percent vyšší ako v roku 2021. Celkový počet nalietaných hodín sa zvýšil o 917 percent, uviedli ministri.
Nárast aktivity, ktorý čiastočne súvisí s potrebou identifikovať a zachytávať ruské drony, lietadlá a riadené strely približujúce sa k európskemu vzdušnému priestoru, výrazne zvýšil spotrebu paliva, pripomína Rapporteur.
Šestica krajín zároveň žiada, aby pripravovaná Európska bezpečnostná stratégia uznala naliehavosť rozvoja infraštruktúry s dvojakým využitím, ktorá je kľúčová pre obranu Európy.
V spoločnom liste z 24. novembra adresovanom šéfke diplomacie EÚ Kaji Kallasovej a eurokomisárovi pre obranu Andriusovi Kubiliusovi ministri obrany šiestich krajín žiadajú, aby sa rozšírenie Stredoeurópskeho systému potrubí (CEPS) na východné a juhovýchodné krídlo Únie stalo prioritou financovania bloku.
Ministri obrany vrátane Roberta Kaliňáka zároveň vyzývajú Európsku komisiu (EK), aby na podporu projektov palivovodov a skladovacích kapacít využila navrhovaný Európsky nástroj pre strategické spôsobilosti. Ten predstavila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v prejave o stave Únie v polovici septembra.
CEPS je súčasťou širšieho systému palivovodov NATO. Jeho rozšírenie smerom na východ by podľa ministrov posilnilo spoluprácu medzi EÚ a NATO.
List vznikol tesne pred mimoriadnym zasadnutím Európskej rady, ktoré na štvrtok zvolal jej predseda António Costa s cieľom rokovať o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 až 2034. Ministri v ňom výslovne žiadajú zahrnutie týchto investícií do rozpočtu a ich oprávnenosť na financovanie z prostriedkov EÚ.
Podľa týchto krajín rastúca vojenská aktivita Ruska v blízkosti hraníc EÚ spolu s nestabilitou na Blízkom východe a útokmi na energetickú infraštruktúru v krajinách Perzského zálivu odhaľujú slabiny európskych dodávateľských reťazcov palív.
„Zabezpečenie nepretržitých dodávok konvenčných palív je nevyhnutné na udržanie vojenských operácií, realizáciu obranných plánov a zaistenie vojenskej mobility, najmä počas krízy alebo konfliktu,“ upozornili ministri.
V liste poukazujú aj na výrazný nárast vojenských leteckých aktivít v Poľsku. Počet operačných letov poľských a spojeneckých lietadiel z poľských leteckých základní bol v roku 2025 o 535 percent vyšší ako v roku 2021. Celkový počet nalietaných hodín sa zvýšil o 917 percent, uviedli ministri.
Nárast aktivity, ktorý čiastočne súvisí s potrebou identifikovať a zachytávať ruské drony, lietadlá a riadené strely približujúce sa k európskemu vzdušnému priestoru, výrazne zvýšil spotrebu paliva, pripomína Rapporteur.
Šestica krajín zároveň žiada, aby pripravovaná Európska bezpečnostná stratégia uznala naliehavosť rozvoja infraštruktúry s dvojakým využitím, ktorá je kľúčová pre obranu Európy.