SR a ďalšie štáty EÚ neinformovali Komisiu včas o zavedení smerníc

Brusel 24. júla (TASR) - Slovenská republika spolu s ďalšími členskými štátmi EÚ včas neinformovala Európsku komisiu (EK) o plnom zavedení troch smerníc, ktoré sa týkajú energetiky a poľnohospodárstva. Lehota na ich prevedenie uplynula nedávno, EK preto teraz rozhodla o začatí konania vo veci porušenia povinností (infringement), pričom dotknutým štátom zaslala oficiálnu výzvu, aby situáciu napravili do dvoch mesiacov. V opačnom prípade im pohrozila vydaním prísnejšieho varovania vo forme takzvaného odôvodneného stanoviska, informuje TASR.



Prvá zo smerníc, ktorej úplné prevedenie do národnej legislatívy doteraz neoznámil žiaden z 27 štátov okrem Dánska, vyžaduje, aby štáty uplatnili prísnejšie pravidlá na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Tieto pravidlá majú okrem iného urýchliť zavádzanie obnoviteľnej energie vo všetkých sektoroch hospodárstva, pričom stanovujú opatrenia na podporu jej využívania.



„Uplatňovanie tejto smernice je kľúčové pre urýchlenie zavádzania doma vyrobenej čistej energie, ďalšie zníženie emisií skleníkových plynov v energetickom sektore, ktorý v súčasnosti prispieva viac ako 75 percentami k celkovým emisiám skleníkových plynov v Únii a pre posilnenie energetickej bezpečnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení Európskej komisie.



Ďalšia smernica, ktorú SR neprijala včas a v plnom rozsahu spolu s Cyprom, Dánskom a Portugalskom, súvisí s protokolmi na preskúmanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny. Cieľom tohto legislatívneho aktu je harmonizovať procedúry všetkých štátov EÚ v oblasti obchodovania s osivom.



SR, Cyprus, Portugalsko a Holandsko podľa EK takisto neinformovali o plnom prevedení smernice o zozname škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom množiteľskom materiáli. Jej prevedenie je podľa Bruselu kľúčové pre pokračovanie harmonizácie právnych predpisov v oblasti zdravia rastlín.



Eurokomisia tiež upozornila 18 krajín EÚ, okrem iného Nemecko, Francúzsko, Česko, Poľsko a Maďarsko, že neoznámili opatrenia o transponovaní smernice, ktorá stanovuje spoločné pravidlá pri vymedzení trestných činov a sankcií za porušenie reštriktívnych opatrení Únie. EK tvrdí, že cieľom je zabrániť obchádzaniu sankcií EÚ vrátane tých, ktoré zaviedla voči Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu.



Dotknuté štáty majú teraz dva mesiace na to, aby dokončili transponovanie smerníc a EK informovali o prijatých opatreniach. Ak Brusel nedostane uspokojivú odpoveď, môže sa rozhodnúť vydať odôvodnené stanovisko, ktoré je druhým z piatich krokov v rámci konania vo veci porušenia povinností.