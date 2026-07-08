< sekcia Slovensko
SR a India chcú nadviazať na dynamický rozvoj vzájomných vzťahov
Minister vyzdvihol osobný prínos veľvyslankyne k rozvoju slovensko-indických vzťahov a ocenil výsledky dosiahnuté počas jej pôsobenia od roku 2023.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 8. júla (TASR) - Slovensko a India chcú nadviazať na dynamický rozvoj vzájomných vzťahov. Pokračovať chcú v prehlbovaní partnerstva v politickej aj hospodárskej oblasti. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý v utorok (7. 7.) prijal mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Indickej republiky na Slovensku Apoorvu Srivastavovú pri príležitosti ukončenia jej diplomatickej misie v Bratislave. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Slovensko a India dnes rozvíjajú vzťahy na úrovni komplexného partnerstva, ktoré vytvára široký priestor na ďalšie prehlbovanie spolupráce. Spájajú nás spoločný záujem o podporu multilateralizmu, rešpektovanie medzinárodného práva, ako aj úsilie o mierové riešenie konfliktov,“ skonštatoval Blanár.
Minister vyzdvihol osobný prínos veľvyslankyne k rozvoju slovensko-indických vzťahov a ocenil výsledky dosiahnuté počas jej pôsobenia od roku 2023. Poukázal najmä na zintenzívnenie politického dialógu na najvyššej úrovni, ako aj podporu kultúrnych, akademických a medziľudských kontaktov medzi oboma krajinami. Pripomenul zároveň, že počas jej pôsobenia sa uskutočnilo viacero významných návštev na najvyššej politickej úrovni. Za historický míľnik označil prvú oficiálnu návštevu predsedu vlády Indickej republiky Naréndru Módího v Bratislave v júni tohto roka.
Obe strany na bilaterálnom stretnutí vyzdvihli dynamický rozvoj ekonomických vzťahov. Počas pôsobenia veľvyslankyne sa objem vzájomného obchodu viac ako zdvojnásobil, pričom v roku 2025 dosiahol hodnotu 1,6 miliardy eur. Slovensko a India zároveň rozširujú spoluprácu v oblastiach ako investície, jadrová energetika, inovácie, digitálne technológie či obranný priemysel. K ďalšiemu posilňovaniu partnerstva má prispieť aj séria podpísaných dohôd a memoránd, ale aj pripravované dohody v oblasti obrany, audiovizuálnej spolupráce či ochrany utajovaných skutočností.
Minister zároveň odovzdal indickej veľvyslankyni nótu, ktorou Slovenská republika oficiálne potvrdzuje podporu kandidatúry Indie na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na obdobie rokov 2028 - 2029. „Slovenská republika zároveň podporuje ambíciu Indie stať sa stálym členom Bezpečnostnej rady OSN a máme záujem s Indiou ďalej rozvíjať spoluprácu aj vo formáte V4+ počas nášho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine,“ doplnil Blanár.
„Slovensko a India dnes rozvíjajú vzťahy na úrovni komplexného partnerstva, ktoré vytvára široký priestor na ďalšie prehlbovanie spolupráce. Spájajú nás spoločný záujem o podporu multilateralizmu, rešpektovanie medzinárodného práva, ako aj úsilie o mierové riešenie konfliktov,“ skonštatoval Blanár.
Minister vyzdvihol osobný prínos veľvyslankyne k rozvoju slovensko-indických vzťahov a ocenil výsledky dosiahnuté počas jej pôsobenia od roku 2023. Poukázal najmä na zintenzívnenie politického dialógu na najvyššej úrovni, ako aj podporu kultúrnych, akademických a medziľudských kontaktov medzi oboma krajinami. Pripomenul zároveň, že počas jej pôsobenia sa uskutočnilo viacero významných návštev na najvyššej politickej úrovni. Za historický míľnik označil prvú oficiálnu návštevu predsedu vlády Indickej republiky Naréndru Módího v Bratislave v júni tohto roka.
Obe strany na bilaterálnom stretnutí vyzdvihli dynamický rozvoj ekonomických vzťahov. Počas pôsobenia veľvyslankyne sa objem vzájomného obchodu viac ako zdvojnásobil, pričom v roku 2025 dosiahol hodnotu 1,6 miliardy eur. Slovensko a India zároveň rozširujú spoluprácu v oblastiach ako investície, jadrová energetika, inovácie, digitálne technológie či obranný priemysel. K ďalšiemu posilňovaniu partnerstva má prispieť aj séria podpísaných dohôd a memoránd, ale aj pripravované dohody v oblasti obrany, audiovizuálnej spolupráce či ochrany utajovaných skutočností.
Minister zároveň odovzdal indickej veľvyslankyni nótu, ktorou Slovenská republika oficiálne potvrdzuje podporu kandidatúry Indie na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na obdobie rokov 2028 - 2029. „Slovenská republika zároveň podporuje ambíciu Indie stať sa stálym členom Bezpečnostnej rady OSN a máme záujem s Indiou ďalej rozvíjať spoluprácu aj vo formáte V4+ počas nášho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine,“ doplnil Blanár.