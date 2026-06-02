SR a India podpísali nové dohody na podporu diplomatickej spolupráce
Bratislava 2. júna (TASR) - Slovensko a India podpísali Dohodu o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií a Dohodu o vízovej výnimke pre držiteľov diplomatických pasov. V pondelok (1. 6.) v Bratislave tak urobil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Marek Eštok a veľvyslankyňa Indickej republiky na Slovensku Apoorva Srivastavová. TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu.
Krajiny tak podľa MZVEZ pokračujú v prehlbovaní bilaterálnej spolupráce a vo vytváraní podmienok pre intenzívnejší politický a hospodársky dialóg. „Podpísané dohody uľahčia každodenné fungovanie diplomatických misií oboch krajín a prispejú k ďalšiemu posilneniu priateľských vzťahov medzi Slovenskom a Indiou. Zároveň predstavujú konkrétny výsledok intenzívneho politického dialógu, ktorý sa v ostatných rokoch dynamicky rozvíja,“ povedal Eštok.
Uviedol, že Slovensko a India dnes dosahujú najvyššiu úroveň politických kontaktov od vzniku samostatnej SR. K rozvoju vzťahov prispeli podľa Eštoka viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Rastúcu dynamiku spolupráce potvrdzujú aj hospodárske výsledky, tvrdí. „Vzájomný obchod medzi Slovenskom a Indickou republikou v roku 2025 dosiahol historickú úroveň približne 1,6 miliardy eur. India zároveň patrí medzi najvýznamnejších partnerov Európskej únie v indopacifickom regióne a predstavuje jednu z najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta,“ podotkol štátny tajomník.
Partneri ocenili záujem oboch strán diskutovať o možnostiach povýšenia bilaterálnych vzťahov na vyššiu strategickú úroveň. Krajiny majú podľa Eštoka potenciál rozvíjať partnerstvo nielen v ekonomickej oblasti, ale aj pri podpore inovácií, moderných technológií, akademickej spolupráce či spoločných projektov v rámci Európskej únie a indopacifického regiónu.
Súčasťou diskusie boli aj prípravy prvej oficiálnej návštevy predsedu vlády Indickej republiky Naréndru Módího na Slovensku, ktorá sa uskutoční 15. júna. Rokovania na najvyššej úrovni majú potvrdiť rastúci význam slovensko-indických vzťahov a otvoriť nové možnosti spolupráce v oblastiach hospodárstva, investícií, inovácií, výskumu, vzdelávania či obranného priemyslu.
