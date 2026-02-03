< sekcia Slovensko
SR a Indonézia chcú povýšiť vzťahy na úroveň strategického partnerstva
Blanár je prvým slovenským ministrom zahraničných vecí, ktorý navštívil Indonéziu po 16 rokoch.
Autor TASR
Jakarta 3. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár rokoval v utorok v Jakarte so svojím rezortným kolegom Sugionom. Partneri potvrdili záujem prehĺbiť bilaterálne vzťahy a zamerať sa na užší okruh konkrétnych a realizovateľných priorít. Obe strany chcú tiež povýšiť vzájomné vzťahy na úroveň strategického partnerstva, informuje osobitný spravodajca TASR.
Ministri sa v diskusii na pôde indonézskeho rezortu diplomacie sústredili najmä na spoluprácu v ekonomickom sektore, energetickej transformácii, potravinovej sebestačnosti, zdravotníctve a obrane. Obranná dohoda podpísaná v roku 2023 je podľa ministrov v procese ratifikácie. Spolupráca v tejto oblasti by podľa Sugiona mala okrem nákupov zahŕňať aj transfer technológií, výskum, výcvik a spoločnú výrobu.
Ministri vyzdvihli aj úspešnú vedeckú spoluprácu univerzít a témou rokovaní bola tiež výmena študentov, najmä v technických odboroch. Slovensko Indonézii ponúklo svoje skúsenosti v oblasti vodného hospodárstva či nakladania s odpadom, ako aj expertízu v jadrovej energetike.
Okrem bilaterálnych záležitostí sa ministri venovali multilaterálnym otázkam. Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil potrebu dodržiavania medzinárodného práva a podpory mieru a stability v čase rastúceho počtu konfliktov vo svete. Sugiono deklaroval podporu Indonézie v snahe Slovenska pristúpiť k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii. Blanár ocenil aj podporu Jakarty pri kandidatúre SR do Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029.
Šéfovia diplomacií sa dotkli aj cestovného ruchu, keďže počet slovenských turistov navštevujúcich Indonéziu rastie. Podpísali zároveň dohodu o bezvízovom styku pre držiteľov diplomatických a služobných pasov a privítali memorandum o spolupráci medzi Indonézskou obchodnou komorou a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).
Blanár je prvým slovenským ministrom zahraničných vecí, ktorý navštívil Indonéziu po 16 rokoch. Viacdňovú návštevu krajiny odštartoval v pondelok na ostrove Bali, kde otvoril honorárny konzulát. Minister zdôraznil, že Slovensko nedávno predstavilo svoju stratégiu pre región Indopacifiku. Ide podľa neho jeden z najdôležitejších regiónov sveta a Indonézia je v ňom kľúčovým hráčom. Sugiono zároveň prisľúbil, že v blízkej budúcnosti navštívi Slovensko.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)
Ministri sa v diskusii na pôde indonézskeho rezortu diplomacie sústredili najmä na spoluprácu v ekonomickom sektore, energetickej transformácii, potravinovej sebestačnosti, zdravotníctve a obrane. Obranná dohoda podpísaná v roku 2023 je podľa ministrov v procese ratifikácie. Spolupráca v tejto oblasti by podľa Sugiona mala okrem nákupov zahŕňať aj transfer technológií, výskum, výcvik a spoločnú výrobu.
Ministri vyzdvihli aj úspešnú vedeckú spoluprácu univerzít a témou rokovaní bola tiež výmena študentov, najmä v technických odboroch. Slovensko Indonézii ponúklo svoje skúsenosti v oblasti vodného hospodárstva či nakladania s odpadom, ako aj expertízu v jadrovej energetike.
Okrem bilaterálnych záležitostí sa ministri venovali multilaterálnym otázkam. Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil potrebu dodržiavania medzinárodného práva a podpory mieru a stability v čase rastúceho počtu konfliktov vo svete. Sugiono deklaroval podporu Indonézie v snahe Slovenska pristúpiť k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii. Blanár ocenil aj podporu Jakarty pri kandidatúre SR do Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029.
Šéfovia diplomacií sa dotkli aj cestovného ruchu, keďže počet slovenských turistov navštevujúcich Indonéziu rastie. Podpísali zároveň dohodu o bezvízovom styku pre držiteľov diplomatických a služobných pasov a privítali memorandum o spolupráci medzi Indonézskou obchodnou komorou a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).
Blanár je prvým slovenským ministrom zahraničných vecí, ktorý navštívil Indonéziu po 16 rokoch. Viacdňovú návštevu krajiny odštartoval v pondelok na ostrove Bali, kde otvoril honorárny konzulát. Minister zdôraznil, že Slovensko nedávno predstavilo svoju stratégiu pre región Indopacifiku. Ide podľa neho jeden z najdôležitejších regiónov sveta a Indonézia je v ňom kľúčovým hráčom. Sugiono zároveň prisľúbil, že v blízkej budúcnosti navštívi Slovensko.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)