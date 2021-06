SR a Luxembursko sú pripravené spolupracovať na zachovaní Schengenu

Luxemburg 22. júna (TASR) - Slovenská republika a Luxembursko sú pripravené intenzívne spolupracovať na zachovaní funkčného Schengenu, ktorý je jeden z najväčších úspechov Európskej únie, povedal tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus. TASR o tom v utorok informoval tlačový odbor MZVEZ.



"Slovensko stojí o ďalší rozvoj politického dialógu s Luxemburskom, špeciálne v otázkach, ako sú zavedenie európskych digitálnych COVID-19 certifikátov alebo plány na posilnenie jednotného trhu a voľného pohybu osôb, tovarov a služieb," povedal Klus v pondelok počas stretnutia s luxemburskými partnermi.



Slovensko aj Luxembursko ako krajiny desiatok tisíc „pendlerov“ vedia podľa Klusa oceniť dôležitosť Schengenu pre každodenný život občanov EÚ.



"V tejto, ale aj ďalších dôležitých oblastiach preto nadväzujeme užšiu spoluprácu, ktorá štátom, akými sú tie naše, môže mimoriadne pomôcť," povedal.



Klus podľa MZVEZ v záujme zintenzívnenia vzájomných vzťahov a posilnenia spolupráce medzi Slovenskom a Luxemburskom rokoval s predsedom Poslaneckej snemovne Fernandom Etgenom, s luxemburským šerpom a poradcom premiéra Mikom Hentgesom, ako aj s luxemburským ministrom zahraničných vecí Jeanom Asselbornom. Diskutovali predovšetkým o aktuálnych európskych témach vrátane Konferencie o budúcnosti Európy, migračnej politiky či koordinácie boja proti šíreniu koronavírusu.



"Tak ako Luxembursko aj my chceme, takpovediac, sedieť v kokpite, byť naďalej v centre diania a súčasťou hlavných procesov v Európskej únii," povedal Klus.



"Máme napríklad rovnaký pohľad na Konferenciu o budúcnosti Európy, v rámci ktorej je podľa nás kľúčové zapojenie čo najväčšieho množstva občanov diskutujúcich o vplyve Únie na náš každodenný život, ale aj našich spoločných hodnotách, ktoré nás spájajú a robia silnejšími," dodal štátny tajomník, ktorý ocenil i prácu, ktorú Luxembursko odviedlo, aby v rámci EÚ medzi prvými zaviedlo a odskúšalo tzv. covid pas.



V rámci bilaterálnej návštevy Luxemburska sa Klus stretol aj so zástupcom Európskej prokuratúry (EPPO) so sídlom v Luxembursku EPPO, prokurátorom Jurajom Novockým.



"Existujúcim orgánom EÚ, ako sú Eurojust, Europol a Úrad EÚ pre boj proti podvodom (OLAF), doposiaľ chýbali právomoci potrebné na vykonávanie trestných vyšetrovaní a stíhaní, preto vítame zriadenie Európskej prokuratúry a podporujeme jej činnosť," skonštatoval Klus počas návštevy.



Štátny tajomník MZVEZ sa v Luxemburgu sa stretol aj s kandidátom na honorárneho konzula SR v Luxembursku, ktorým je Giancarlo d’Ellia, a predsedníčkou krajanskej organizácie SLUX Adrianou Boysovou, ktorej všestranné aktivity, obzvlášť počas trvajúcej pandémie COVID-19, za MZVEZ SR vysoko ocenil, píše tlačový odbor MZVEZ.