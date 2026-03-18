< sekcia Slovensko
SR a Maďarsko kritizujú postup EÚ pri Družbe
Blanár a Szijjártó v liste von der Leyenovej uviedli, že uvedenú návštevu odborníkov považujú za nedostatočný krok.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. marca (TASR) - Slovensko a Maďarsko vyjadrili znepokojenie nad medializovanými informáciami o vyslaní odborníkov z Európskej komisie na miesto údajného poškodenia ropovodu Družba na Ukrajine, a to bez prítomnosti slovenských a maďarských expertov a bez upovedomenia ktorejkoľvek z krajín. V liste adresovanom predsedníčke eurokomisie Ursule von der Leyenovej to uviedli ministri zahraničných vecí SR a Maďarska, Juraj Blanár a Péter Szijjártó. Úniu zároveň vyzvali, aby bezprostredne vyvinula tlak na ukrajinskú stranu s cieľom vyriešiť situáciu ohľadom Družby. TASR o tom v stredu večer informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Ukrajinské médiá v utorok uviedli, že skupina odborníkov z EÚ v stredu 18. marca navštívi úsek ropovodu Družba, ktorý podľa Kyjeva poškodil ruský útok v meste Brody v Ľvovskej oblasti z 27. januára. Odvtedy cez ropovod netečie ruská ropa na Slovensko a do Maďarska. Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tychyj ale v stredu povedal, že Ukrajina zatiaľ nemá žiadne informácie o tejto misii EÚ, ktorej súčasťou podľa médií nemali byť zástupcovia zo Slovenska alebo Maďarska.
Blanár a Szijjártó v liste von der Leyenovej uviedli, že uvedenú návštevu odborníkov považujú za nedostatočný krok, a zdôraznili, že Slovensko a Maďarsko trvajú na expertnej misii k ropovodu Družba so zapojením svojich odborníkov.
„Dnes je to 50 dní, odkedy malo podľa Ukrajiny dôjsť k údajnému znefunkčneniu samotného ropovodu. A napriek tomu, že od začiatku žiadame, aby mali experti Slovenska a Maďarska prístup k obhliadke tohto miesta, ukrajinská strana nás k ropovodu stále nepustila, čo považujeme za absolútne neakceptovateľné,“ uviedol Blanár podľa vyhlásenia MZVEZ.
Nezapojenie slovenských a maďarských odborníkov podľa jeho slov „vyvoláva otázky nad vierohodnosťou a objektívnosťou akýchkoľvek záverov“.
Slovenská a maďarská diplomacia zároveň podľa listu vyjadrili „sklamanie z neochoty a neschopnosti inštitúcií EÚ dôsledne presadzovať záujmy členských štátov EÚ voči Ukrajine pri obnovení tranzitu ropy ropovodom Družba, a to v čase, keď energetická bezpečnosť krajín strednej Európy už čelí bezprecedentným výzvam v dôsledku pretrvávajúceho konfliktu na Blízkom východe“.
„Zo strany Komisie sme očakávali oveľa aktívnejší a razantnejší prístup, preto žiadame európske inštitúcie, aby vytvorili nevyhnutný tlak na ukrajinskú stranu bez akéhokoľvek zdržiavania v záujme koordinovaného, transparentného a rýchleho vyriešenia tejto akútnej situácie,“ uviedli ministri.
Predseda Európskej rady António Costa a von der Leyenová predtým v spoločnom liste ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému napísali, že Ukrajina prijala od EÚ ponuku technickej pomoci a financovania pri obnovení dodávok ropy cez Družbu. Zelenskyj vo svojom liste uviedol, že opravy na ropovode Družba sa chýlia ku koncu a poškodená čerpacia stanica bude obnovená do 1,5 mesiaca.
