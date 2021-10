Slovensko a OSN uzavreli memorandá o príspevku SR do misie UNFICYP

Podmienky poskytovania slovenského príspevku do misie Organizácie Spojených národov (OSN) UNFICYP na Cypre upravia nové memorandá. V pondelok 25. októbra 2021 ich v New Yorku podpísali slovenský minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) (vľavo) a námestník generálneho tajomníka OSN pre operačnú podporu Atul Khare. Foto: TASR - Ministerstvo obrany SR/Ivan Kelement

New York 25. októbra (TASR) - Podmienky poskytovania slovenského príspevku do misie Organizácie Spojených národov (OSN) UNFICYP na Cypre upravia nové memorandá. V pondelok ich v New Yorku podpísali slovenský minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a námestník generálneho tajomníka OSN pre operačnú podporu Atul Khare.vysvetlil minister. Jeden dokument sa vzťahuje na ženijné jednotky a druhý na pechotnú rotu.Témou stretnutia Naďa s Kharem bola aj situácia na Cypre, kde pôsobia slovenskí vojaci. Ako informoval Naď, členovia slovenského kontingentu sú už kompletne zaočkovaní. Minister obrany dodal, že dobré meno Slovensku robia v OSN nielen vojaci, ale aj diplomati.Šéf rezortu hovoril so zástupcom OSN aj o situácii v rôznych krajinách sveta, napríklad v Sudáne či Mali. Námestník požiadal tiež Slovensko o 25.000 vakcín AstraZeneca pre vojakov.Minister obrany spolu s delegáciou položili tiež veniec k pamätníku zomrelým v mierových misiách OSN. Pripomenuli si tak 4147 osôb, z toho šesť Slovákov, ktoré dosiaľ v misiách zahynuli.V 12 operáciách OSN aktuálne pôsobí 90.000 mierotvorcov. SR má 51. najväčšie zastúpenie, v misii UNFICYP je vyslaných 251 Slovákov. Okrem vojakov číslo zahŕňa sedem policajtov.Naď v pondelok rokoval aj so stálym predstaviteľom SR v OSN Michalom Mlynárom. Stretol sa aj so Slovákmi pôsobiacimi na pôde OSN.(osobitná spravodajkyňa TASR Katarína Bačová)