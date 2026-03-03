< sekcia Slovensko
VIDEO:SR a Poľsko plánujú zintenzívniť spoluprácu v obrannom priemysle
Rokovania medzi ministrami sa sústredili aj na ohlásený poľský protidronový systém San.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 3. marca (TASR) - Slovensko a Poľsko plánujú zintenzívniť spoluprácu v obrannom priemysle. V horizonte niekoľkých týždňov až mesiacov by chceli predstaviť spoločné projekty. Na spoločnej tlačovej besede počas konferencie k obrannému priemyslu v Bratislave o tom informoval slovenský minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a poľský šéf rezortu obrany Władysław Kosiniak-Kamysz. Vzniknúť by mohli aj nové spoločné firmy. Spolupráca podľa nich posilní obe krajiny.
„Dnes prebiehajú rokovania, ktoré hovoria o konkrétnych projektoch, ktoré chceme rozbehnúť, o konkrétnych silných stránkach každej krajiny. Poľsko je veľmi silné v oblasti obranných transportérov, či kolesový Rosomak, či pásový Borsuk a ďalšie novinky, napríklad v protidronovej ochrane. My už tradične sme zase silní vo veľkorážnej munícii alebo vo výrobe hlavní a samotných delostreleckých systémov,“ uviedol Kaliňák.
Ako poľský minister poznamenal, spolupráca medzi krajinami by oba štáty posilnila. Zároveň by zvýšila aj bezpečnosť, keďže dodávateľský reťazec by bol obmedzený iba na dve geograficky blízke krajiny. V prípade zhoršenia bezpečnostnej situácie v regióne by boli ohrozené obe a spolupráca medzi nimi by pokračovala. „To je tá ozajstná suverenita, pretože to je záruka našej bezpečnosti. Nebudeme závislí od nikoho cudzieho. A blízka poloha je to, že nemáme dodatočné náklady na dopravu, na ochranu,“ poukázal Kosiniak-Kamysz. Kaliňák zároveň vyzdvihol aj to, že obe krajiny majú tradíciu priemyselnej výroby, ktorá je v národnom hospodárstve výrazne zastúpená.
Rokovania medzi ministrami sa sústredili aj na ohlásený poľský protidronový systém San. Slovenský šéf rezortu obrany si myslí, že intenzívnejšou spoluprácou medzi krajinami by mohol vzniknúť systém vyrábaný v Poľsku a na Slovensku, ktorý by vedel konkurovať iným systémom na trhu. „Ak prichádza Poľsko s novým systémom San, ktorý dokáže skĺbiť naše výrobky, poľské výrobky a poľskú technológiu, ktorá už je veľmi pokročilá, tak sa z toho môžeme iba tešiť. Pretože môže vzniknúť projekt, ktorý je dramaticky lacnejší, rádovo lacnejší ako podobné systémy, ktoré stoja desiatky miliónov eur,“ vyhlásil.
