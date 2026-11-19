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SR a Rakúsko sa dohodli na podpise memoranda o cezhraničnom rozvoji
Rokovanie Blanára s Meinl-Reisingerovou nadviazalo na dohodu ministrov z roku 2025 stretávať sa minimálne dvakrát ročne či už bilaterálne, alebo v regionálnych formátoch.
Autor TASR
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Viedeň 19. novembra (TASR) - Slovensko a Rakúsko sa dohodli na znení a podpise Memoranda o porozumení o cezhraničnom rozvoji, ktoré má zlepšiť dopravné prepojenia oboch krajín. Po štvrtkovom rokovaní s rakúskou rezortnou kolegyňou Beate Meinl-Reisingerovou to oznámil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.
Dokument by mali v pondelok 23. novembra 2026 podpísať v Bratislave premiér Robert Fico a rakúsky spolkový kancelár Christian Stocker počas summitu Vyšehradskej skupiny vo formáte V4+ s Rakúskom.
Spolupráca by „mala pomôcť zlepšiť naše infraštruktúrne prepojenie, pretože v súčasnosti máme medzi Slovenskom a Rakúskom v prevádzke v podstate jediný most a myslím si, že tento dlh by sme mali splatiť,“ uviedol Blanár.
Rakúsko bolo podľa MZVEZ vlani piatym najvýznamnejším vývozným partnerom SR a vzájomný obchod dosiahol takmer deväť miliárd eur. Rakúske firmy na Slovensku preinvestovali viac ako 7,5 miliardy eur a zamestnávajú vyše 48-tisíc ľudí.
„Som veľmi rád, že toto spočiatku jednostranné investovanie sa už dnes obrátilo. Viac ako 700 slovenských firiem dnes investuje v Rakúsku, či už ide o malé, alebo väčšie firmy, čo dokazuje, že naša vzájomná prítomnosť je veľmi silná,“ zdôraznil Blanár.
Rakúsko bolo v júni aj s podporou SR zvolené za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2027 – 2028 a šéfka rakúskej diplomacie vo štvrtok potvrdila podporu kandidatúre Slovenska na roky 2028 – 2029.
Blanár a Meinl-Reisingerová sa tiež zhodli, že je potrebné využiť súčasný priaznivý moment v EÚ, aby sa aspoň jeden zo štátov regiónu Západného Balkánu stal jej členom.
„Snažíme sa, aby sme v Európskej únii prijali opatrenia na zníženie cien elektrickej energie, ktoré sú enormne vysoké a spôsobujú nám veľké problémy s konkurencieschopnosťou. Na to máme spoločný názor, rovnako ako na ďalšie oblasti, ktoré konkurencieschopnosť znižujú, napríklad emisné povolenky. Tam chceme väčšiu flexibilitu, aby sme dali našim podnikom možnosť nadýchnuť sa a byť naozaj konkurencieschopné,“ doplnil slovenský minister.
Rokovanie Blanára s Meinl-Reisingerovou nadviazalo na dohodu ministrov z roku 2025 stretávať sa minimálne dvakrát ročne či už bilaterálne, alebo v regionálnych formátoch. Súčasťou Blanárovho programu vo Viedni bola tiež návšteva Komenského školy a ocenenie Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku.
Dokument by mali v pondelok 23. novembra 2026 podpísať v Bratislave premiér Robert Fico a rakúsky spolkový kancelár Christian Stocker počas summitu Vyšehradskej skupiny vo formáte V4+ s Rakúskom.
Spolupráca by „mala pomôcť zlepšiť naše infraštruktúrne prepojenie, pretože v súčasnosti máme medzi Slovenskom a Rakúskom v prevádzke v podstate jediný most a myslím si, že tento dlh by sme mali splatiť,“ uviedol Blanár.
Rakúsko bolo podľa MZVEZ vlani piatym najvýznamnejším vývozným partnerom SR a vzájomný obchod dosiahol takmer deväť miliárd eur. Rakúske firmy na Slovensku preinvestovali viac ako 7,5 miliardy eur a zamestnávajú vyše 48-tisíc ľudí.
„Som veľmi rád, že toto spočiatku jednostranné investovanie sa už dnes obrátilo. Viac ako 700 slovenských firiem dnes investuje v Rakúsku, či už ide o malé, alebo väčšie firmy, čo dokazuje, že naša vzájomná prítomnosť je veľmi silná,“ zdôraznil Blanár.
Rakúsko bolo v júni aj s podporou SR zvolené za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2027 – 2028 a šéfka rakúskej diplomacie vo štvrtok potvrdila podporu kandidatúre Slovenska na roky 2028 – 2029.
Blanár a Meinl-Reisingerová sa tiež zhodli, že je potrebné využiť súčasný priaznivý moment v EÚ, aby sa aspoň jeden zo štátov regiónu Západného Balkánu stal jej členom.
„Snažíme sa, aby sme v Európskej únii prijali opatrenia na zníženie cien elektrickej energie, ktoré sú enormne vysoké a spôsobujú nám veľké problémy s konkurencieschopnosťou. Na to máme spoločný názor, rovnako ako na ďalšie oblasti, ktoré konkurencieschopnosť znižujú, napríklad emisné povolenky. Tam chceme väčšiu flexibilitu, aby sme dali našim podnikom možnosť nadýchnuť sa a byť naozaj konkurencieschopné,“ doplnil slovenský minister.
Rokovanie Blanára s Meinl-Reisingerovou nadviazalo na dohodu ministrov z roku 2025 stretávať sa minimálne dvakrát ročne či už bilaterálne, alebo v regionálnych formátoch. Súčasťou Blanárovho programu vo Viedni bola tiež návšteva Komenského školy a ocenenie Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku.