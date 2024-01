SR a Rumunsko sa dohodli na iniciatíve pri manažmente medveďov

Bratislava/Brusel 17.januára (TASR) - Slovenská republika podporí návrh Rumunska na zmenu európskej legislatívy, ktorá členským štátom EÚ umožní flexibilne zasahovať do populácie medveďa hnedého. Rumunskú delegáciu o tom v Bruseli informoval minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. TASR o tom v stredu informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).



Taraba sa v Bruseli zúčastnil na neformálnom rokovaní Rady EÚ pre životné prostredie. Európske inštitúcie sa čoraz častejšie zaoberajú aktívnym manažmentom veľkých šeliem, píše MŽP SR.



Európska komisia vlani v decembri predložila návrh na preklasifikovanie vlkov z vysoko chránenej šelmy do nižšej kategórie. Populácia týchto zvierat v EÚ dosiahla viac než 20.000 jedincov.



Taraba uviedol, že v prípade oboch šeliem sa spustila neopodstatnená a nevedecká "hystéria". "Ak chce Európska komisia a jednotlivé štáty EÚ riešiť vlky, je potrebné riešiť v niektorých štátoch aj medvede," povedal.



SR podľa jeho slov aj preto podporuje návrh Rumunska, ktorý umožní efektívne zásahy do populácie medveďa. Zohľadňovať sa bude situácia každého členského štátu. "Cieľom je zachovať priaznivý stav populácie tejto šelmy, ktorá však nemôže ohrozovať bezpečnosť obyvateľov v intravilánoch našich miest a obcí," zdôraznil Taraba.



Minister rumunskú delegáciu informoval o pripravovanej efektívnej eliminácii všetkých medveďov v intravilánoch slovenských miest a obcí. Odlov medveďov v intravilánoch sa bude realizovať v podobe udelenia výnimiek na nepoľovnú plochu s výskytom medveďa. Tie budú mať v kompetencii príslušné okresné úrady, ktoré najlepšie poznajú miestne podmienky. Envirorezort rovnako aktualizuje program starostlivosti o medveďa hnedého, na ktorého príprave budú participovať odborníci v danej oblasti.