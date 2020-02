SR a susedné krajiny na hraniciach riešia hlavne nelegálnu migráciu

Bratislava 28. februára (TASR) - Nelegálna migrácia predstavuje bezpečnostné riziko v európskom, ako aj v globálnom rozmere. Slovensko je predovšetkým tranzitnou krajinou. Na hranici s Ukrajinou je hrozbou aj pašovanie tovaru. Vyplýva to zo Správy o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca SR za rok 2019.



"Spolupráca so susednými štátmi, členskými štátmi Európskej únie a schengenského priestoru prebiehala v súlade s bilaterálnymi a multilaterálnymi zmluvami. Pozitívne bola hodnotená aktívna spolupráca operatívno-pátracích orgánov v boji proti nelegálnej migrácii, obchodovaniu s ľuďmi, falšovaniu dokladov, ako aj oblasť výmeny informácií," konštatuje materiál.



Hrozbami na slovensko-ukrajinskej hranici naďalej zostávajú organizovaná nelegálna migrácia a pašovanie tovaru, najmä tabakových výrobkov, ktoré sú realizované nielen priamo cez hraničný priechod, ale aj použitím nízko letiacich zariadení alebo splavovaním po hraničných tokoch. Na severnom úseku hranice by slovenská strana uvítala zapojenie ukrajinských kolegov, keďže tam pracuje najviac prevádzačských skupín. Naďalej pretrvávajú aj obavy z vietnamského kanála, ktorý sa presunul na maďarsko-ukrajinskú štátnu hranicu.



Situácia na slovensko-českej hranici je podľa materiálu stabilná. Spolupráca je orientovaná najmä na odhaľovanie a predchádzanie nelegálnej migrácie. "Slovenská strana uviedla, že podľa analýz ide najmä o latentnú migráciu cez balkánsku trasu. Česká strana informovala, že aktuálny problém pre nich predstavuje najmä nelegálna práca a nie nelegálny pobyt," uvádza sa v správe.



Z rokovaní s maďarskou stranou vyplynulo, že počet nelegálnych migrantov sa znížil prijatím bezpečnostných opatrení maďarskou stranou. Zavedené opatrenia smerovali proti organizovanému zločinu, hlavne k zabráneniu nelegálnej migrácii, prevádzačstvu, prevážaniu omamných a psychotropných látok, zbraní a streliva, drog a taktiež k zabráneniu vývozu odcudzených motorových vozidiel.



Poľsko v reakcii na riziko nelegálnej migrácie v júli až v septembri 2019 zintenzívnilo kontroly nákladných vozidiel. Nový problém v rámci cezhraničnej trestnej činnosti majú so zločineckými skupinami, ktoré používajú upravené vozidlá so zbraňami, dokonca dokážu rušiť rádiokomunikačné zariadenia. Novým trendom v Poľsku bolo aj získavanie certifikátov na štúdium za účelom zneužívania legálnej migrácie na nelegálnu migráciu.